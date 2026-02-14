CRVENI KAD PRIČA O NJEMU: Dušica istakla da je Boginja ludo zaljubljena u Filipa, kao i Asmin i Maja jedno u drugo! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Učesnici Elite danas biraju tri osobe koje su najzaljubljenije.

- Se*em vam se u ljubac, čast pojedincima. Ne mislim na rijaliti, nego i spolja. Kad dečko na Instagramu sa vama okači sliku i napiše ''moj cvet'', znajte da ka*a još tri sa strane, isto važi i za žene - kazao je Janjuš.

- Niko nije spomenuo Milosavu, za koju su svi do pre mesec dana govorili da je najzaljubljenija. Na drugom mestu je Ivana Stajl, ona je rekla da je zaljubljena, ima muža i zaključio sam to. Milena je na trećem mestu. Pokazala je tu vrstu zaljubljenosti - kazao je Mića.

- Boginja je na prvom mestu. Po ceo dan priča o Filipu, Kada ga pomene, ona crveni. Na drugom mestu je Asmin. Od samog početka je zaljubljen u Maju, mislm da je to obostrano. Vanja Prodanović kada je reč o Ivanu - kazala je Dušica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.