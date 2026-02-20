DALA SVOJ SUD! Matora uverena da je Maja ZAVISNA od Asminove pažnje, smatra da postoji mogućnost da uđe sa njim u vezu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj u emisiji ''Gledanje snimaka'', kako bi prokomentarisala odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Maja pecka za lemura, a onda kada Asmin ode na drugu stranu, onda ga pecka, dobaci mu. Maji sam rekla sve ovo u oči. Ne mislim da se Maji dopada Asmin, ali to ne znači da neće ući u vezu. Ona se stalno vadi, pozdravlja Staniju, govori da ništa nije uradila, a stalno sa Asminom nešto ćućori. Sve je sada na njima šta će dalje da bude - kazala je Matora.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.