Iskrena do koske! Maja progovorila o ideji da se Nora vidi s Asminom i Aneli za njen rođendan (VIDEO)

Lepi Mića naredno pitanje na Igri istine postavio je Maji Marinković.
- Asmin je rekao da tri godine njihova ćerka nije sa njim, ni sa njom za rođendan. I onda smo došli do predloga da rođendan proslavi sa njima ovde. Šta misliš ti o tom predlogu - pitao je Mića.
- Ja nisam roditelj, nemam taj osećaj da mogu da pričam o tome, ali njih dvoje ako se slože, mislim da njih dvoje treba da popričaju o tome. Naravno da bi bilo lepo - rekla je Maja.
- Smatram da dete ne treba da dovode, smatram da njihova netrpeljivost ne bi prestala dolaskom deteta. Posle odlaska deteta bi sve bilo gore i gore, ako nisu mogli spolja da reše da sednu i da popričaju, ne treba ni ovde - rekao je Stanić.
Autor: Nikola Žugić