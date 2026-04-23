Kamere su mala maca za nju! Stanija i Aneli udarile na odnos Maje i Asmina, žestoko u Beloj kući (VIDEO)

Napeto od samog početka!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', voditelj Darko Tanasijević najavio je prvi video klip.

- Mnogi se pitaju koliki je tvoj želudac - pitao je Darko Asmina.

- Ovaj klip, jako dešno i blamantno. Svađamo se, a ne znamo oko čega se svađamo. Ja nemam razlog da je napadnem. Danas kaže da je videla nešto u ogledalu, ja ne znam šta je videla. Najsmešnije je kad misle da se svađamo oko Stanije i Aneli, a kod nas nije takva situacija mi se svađamo oko sitnica - ispričao je Asmin.

- Ja ću biti konkretnija jer mislim da je ovo jedna od naših najblažih svađa. Ja sam prebolesno ljubomorna devojka. Ne ugrožava on mene u odnosu nego ga ja uhvatim u sitnicama kako laže. Ove kamere 360 stepeni su mala maca za mene. Ovo je jako ružno i sa moje i sa njegove strane. Možda nisam realna u nekim situacijama - rekla je Maja.

- Ogovarala me je juros kako ne perem kosu, kako mi je kosa masna. Ne znam zbog čega ona ima potrebu da priča o meni i da komentariše moje stajlinge - rekla je Aneli.

- Ja lažove ne volim. Pričali smo o boji kose, tamna kosa se slika mnogo lepše. Nisam uzela Aneli kao primer za prljavu kosu - dodala je Maja.

- Prva je započela sukob. Nisam joj ja neko ko će joj ćutati. Njoj se izgleda svidela moja haljinica jer je nije videla u mojoj kolekciji pa da mi je traži da je nosi jer je izgleda u njenom fazonu. Verujem da je to danas bilo nešto oko Stanije, ne verujem da je zbog mene. Ona provocira, kašlje. Izgledaju kao dva socijalna slučaja na ovom klipu. Ide totalno hlađenje od strane Asmina. Biće ovde veliki karambol i oni neće zajedno izaći odavde. Hlade ga ti se*sualni odnosi, ona radi haos, otkriva pokrivač, a on bi da se grli. Maja je njegova karma, njihov odnos je katastrofalan i svodi se samo na s*ks - ispričala je Aneli.

- Jedini socijalni slučaj je ona. Njena nemoć je što ona zapaža svaki detalj. Ona vidi sebe u meni, kako mi pravi flašicu, kako me briše. Ona noćima ne spava, ista je Grofica, kruži oko našeg kreveta, ogovara nas, uhodi nas. Tvoj pogled je izbezumljen. Ugojila se i zato nosi bundu u sred aprila meseca. One nanule koje je obula ne nosi ni Vendi, odma se presvukla - nadovezala se Maja.

- Što se tiče ovog snimka meni su ovde još i zanimljivi. Ja sam žena mir, a Maja haos. On je želeo taj haos, nisam ljubomorna, imao je totalnu slobodu pored mene. Sam je birao. Ne znam do koje granice je spreman ovaj čovek da se ponižava. Ovaj čovek nije onaj koji je bio sa mnom. Mislim da je to do žene, šta mu ta žena budi. Sigurno tu postoji strast i opsesija. Ja ne znam kako je on nije pobegao glavom bez obzira, stari Asmin bi pobgao glavom bez obzira. Mislim da sam ja njima bila problem i u kazinu - rekla je Stanija.

- Ja ne gledam nigde to je najveći problem. Ona nije normalna - dobacio je Asmin.

- Boli je želudac od tebe - ubacio se Dača.

- Ne gledam nikoga, hodam kao mumija zbog nje. Ona mora da shvati da ja ovde nikoga ne gledam. Ja ne želim drugu devojku - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović