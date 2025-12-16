Kad novog sa bivšim pravariš to je legitimno: Mića uz Prijine stihove podržao odnos Alibabe i Aneli! (VIDEO)

Napeto do samog kraja!

Na današnjoj "Igri istine" Anita Stanojlović postavila je pitanje Tanji Boginji.

- Šta se desilo između tebe i Luke pa si odlučila da prekineš komunikaciju sa njim? - pitala je Anita.

- Jer je rekao da sam folirant, a on zna da ja nisam. Mićo, da li će Luka i Aneli da se pomire? - rekla je Boginja.

- Ne mislim da je prevarila sa Asminom, mislim da bi bila da je otišla kod novog, kao što to kaže i Aleksandra Prijović. Luku je to samo pogodilo kao muškarca, a od Aneli mi ovo ništa nije iznenađujuće. Ja sam to očekivao i to sam najavio 15. septembra - govorio je Mića.

Autor: A. Nikolić