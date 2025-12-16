AKTUELNO

Zadruga

Kad novog sa bivšim pravariš to je legitimno: Mića uz Prijine stihove podržao odnos Alibabe i Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napeto do samog kraja!

Na današnjoj "Igri istine" Anita Stanojlović postavila je pitanje Tanji Boginji.

pročitajte još

Aneli na aparatima: Luka birao između Anite i nje, zbog odgovora promenila sve boje kao semafor! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se desilo između tebe i Luke pa si odlučila da prekineš komunikaciju sa njim? - pitala je Anita.

- Jer je rekao da sam folirant, a on zna da ja nisam. Mićo, da li će Luka i Aneli da se pomire? - rekla je Boginja.

pročitajte još

Pokušala da pomrsi konce: Boginja hoće da zavadi Maju i Neria, gori od ljubomore zbog Luke! (VIDEO)

- Ne mislim da je prevarila sa Asminom, mislim da bi bila da je otišla kod novog, kao što to kaže i Aleksandra Prijović. Luku je to samo pogodilo kao muškarca, a od Aneli mi ovo ništa nije iznenađujuće. Ja sam to očekivao i to sam najavio 15. septembra - govorio je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

KO NE VLADA SVOJIM EMOCIJAMA, TAJ JE ROB: Luka progovorio o svom sukobu sa Aneli, pa žestoko isprozivao Gastoza i Stanića! (VIDEO)

Zadruga

SPORTSKO SRCE: Učesnici konačno pokazali jedinstvo i pravu upornost, a Lukina grupa odnela je pobedu u igrici Velikog šefa! (VIDEO)

Zadruga

BESAN: Luka zapenio jer ga je Aneli navela kao najuobraženijeg, Anđela isprozivala Sanju: REKLA SI DA... (VIDEO)

Zadruga

Okupio je bandu nesvrstanih učesnika, gori je od Zorice: Dača jedva dočekao da brutalnim rečima nagazi Lepog Miću! (VIDEO)

Domaći

Odluka je doneta: Evo kome Odabrani žele da vide leđa i daleko van Bele kuće! (VIDEO)

Zadruga

METEŽ U KUĆI ODABRANIH: Aleksandra brutalno zaratila sa Sofijom, zaorile zidove svojom raspravom! (VIDEO)