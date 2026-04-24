Prsa u prsa! Asmin se složio s Janjušem oko Majinog ponašanja, pa ga indirektno pecnuo (VIDEO)

Puca prijateljstvo?!

Darko Tanasijević, voditelj emisije "Gledanje snimaka", najavio je naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Janjuš razgovara sa cimerima o vezi Maje i Asmina.

- To je bilo posle ove situacije koja se desila za vreme žurke, tada se pričalo o tome i shvatio sam da je došao taj trenutak o kom smo pričali, taj trenutak kada dolazi do tuče i tih situacija...Kada dođeš u situaciju da se sa njom posvađaš, tada ne može da se raskine...Razumem ga da hoće da se iskulira, ali evo, njemu je smešno. Ovo nije nimalo smešno. Koliko god da se vadi i da ide na zaj*banciju, nije okej, uopšte nije okej. Maja se nije promenila nimalo, od prvog ulaska do danas...Ne mogu više da provalim da li ona to namerno radi ili stvarno misli da on njoj treba nešto da odgovori. Eto, ona sada tu sedi i onda na svakih pet minuta viče: "Aaa, vidim ja". Ne znam zašto njega ponižava..Malo pre slušam da Maja objašnjava njenu situaciju, šta je ona drugo rekla osim ponavljanje kao u svakoj koju je napravila sa svakim muškarcem. Nijedna rečenica i nijedna reč nije drugačija - rekao je Janjuš.

- Je l' shvataš ti o čemu Janjuš govori - pitao je Darko.

- Janjuš poznaje Maju jako dobro. Ja mogu da se družim i sa Janjušem i sa Terzom kada želim, ali meni prija sa njom da provodim vreme...Jedino što mi ne prija je to njeno: "odgovori mi", šta da odgovorim, šta?! Ja ne znam sam šta je mogla da vidi i šta da joj odgovorim, to je jedino što imamo kao problem - rekao je Asmin.

- Sećaš li se kada su te ljudi upozoravali i ti si govorio: "Ne, sa mnom neće biti tako, jer su u njoj oni to izazivali i budili u njoj" - rekao je Tanasijević.

- Ja sam to mislio tako. Ja volim ljubomorne devojke, meni to i prija, jedino ovo kada misli da može da me šamara, ne može! Janjuš ima pravo da priča šta hoće, govorio je da su mu narasli nokti kada je stavio prste u Anelinu vaginu - rekao je Durdžić.

- On sada prebacuje kao da mu je krivo što sam iskomentarisao ovako - rekao je Janjuš.

- Ti jesi u pravu, ti nju najbolje poznaješ, ali ja želim s njom da provodim vreme - rekao je Alibaba.

- Ne mogu da kažem da laže, jer kada je krenuo sa Majom, on je posvećivao njoj pažnju više nego svima nama, ali da je bio bolji u glavi kada je provodio vreme sa drugima, bio je drugačiji - rekao je Janjuš.

- Prestani da joj puniš glavu da sam došla da te vratim, reci: "Majo ja sam izduvani ku*ton, volim samo tebe" i to je to, mir - urlala je Stanija.

- Mene ova babetina ne zanima, naravno da volim samo Maju - rekao je Asmin.

- Ja sa Majom imam taj odnos gde mogu nekada nešto da joj kažem, nemamo taj ljubavni odnos, pričamo kao ljudi. Ne znam kako ona nekada ne shvati, tačnije ne može da shvati, da ona samu sebe blamira sa ovim situacijama - rekao je Janjuš.

