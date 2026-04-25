Vratio bi mi se na kolenima da... Stanija ubeđena da je Asmin i dalje voli, predviđa da će je moliti za pomirenje, pa udarila na Maju! (VIDEO)

Stanija Dobrojević iznela je svoje izlaganje o vezi Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Imala sam zakasnelu rekaciju. Maja ne prašta ni sitne laži. Došlo je do toga jer mu ona brani Rasjko, samo ne znam kako je došao do svadbe. Sve je ostalo neređeno i pod tepihom. Asminu je i dalje stalo do mene, najveći problem je što sam ja došla u rijaliti. Da nisam on bi došao rekao da je sve bilo samo šou. Ozbilja vrsta manipulatora koja je meni otkrivena tek u ovom rijalitiju. Ja sam progledala tek kad je on ušao ovde. I on i ona osraju iz inata u ovom odnosu. Ja brzo idem odavde, a da ostanem duže mislim da bi mi se vratio na kolenima kao đto je bilo primera, a on je još jedan slučaj. Sad neće iz ponosa i inata zbog kamera, ali ima dana za megdana - rekla je Stanija, pa dodala:

- Oni su imali veliku emociju, a ovaj miško piško pokušava da to zameni. Maja me ne zanima ne komentarišem je. pozdrav za Filipa. Ono što on ne prašta je što mu ja skidam maslku. Pobegao bi iz ovog odnosa, da me i dalje voli voli me. Ona se ovde samotipovala. Ona se uvalila sa tom limunadicom da bi bila u priči po svaku cenu. Samotipovala se da bude u temi. Ona mi nije meta, on mi je tema. Nije on mene prevario sa Majom, bilo je tu još četiri žena. Ona bi sedela kao nebitna na garnituri. Videle smo se pred ulazak, nisam htela da ih upoznajem. Pitala me je šta ako te prevari, ja sam joj rekla da je i to moguće. Maja se uvalila u vezu sa njim tek kada sam ja došla. Njega je i te kako interesovalo da li ja imam nekoga napolju ili ne. Evo im limunada. Mee njihova veza ne zanima. Imam neke zadrške da ne bi bilo da se mešam u njihovu vezu. Asmin više nema gde. Hteo je Maju, nema sada gde. Ne bih volela da napolju bude nešto kobno - rekla je Stanija.

- Da li primećuješ Majine slabosti - pitao je Darko.

- Ja sam im problem što ovde dišem i postojim. U njihovoj vezi sam problem ja. Maja je nesigurbna zbog mene. Nju i te kako muči dublja emocija i svašta nešto drugo.

- Maji ne može nijedna žena ovde da bude problem. Meni je bitnija Maja nego razgovor sa Stanijom. Meni je bitnije kaiko će se maja osećati nego nebitni razgovor sa Stanijom Dobrojević. I sad da raskinemo Stanija ne može Maji problem - rekao je Asmin.

- Ona ne prašta ni sitnicu, a ja sam praštala sve i svašta. Maja htela ili ne biće moja produžena ruka i karma. Maja je luda riba, ona tuče i grebe. To će mu biti najveća karma. Majin najveći poraz bi bio kad bi se on meni vratio. Kad odem odavd eneće imati kome da se vrati nego Aneli. Sve je isto samo njega nema - rekla je Stanija.

- Aneli predviđa da će te napolju proganjati, a i ti misliš isto, zbog čega? - pitao je Darko.

- On je Jaška tapkao napolju, da ga kupi da mu ne dira bivšu ženu, a onda je uspeo da joj razbuca vezu sa Lukom. Ja nisam smela da komuniciram ni sa najboljim prijateljem koji je Albanac i ostaće mi. Tri godine nisam imala kontakt - rekla je Stanija.

Autor: A.Anđić