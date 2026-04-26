Ne skida osmeh: Terza se prisetio prvog susreta sa ćerkom Barbarom, priznao da se krio od ljudi i ronio gorke suze! (VIDEO)

Preokret!

Borislav Terzić Terza osamio se sa Miladinom Srdanovom u dvorištu i tom prilikom porazgovarao je s njim o svojoj ćerki Barbari i Milici Veličković, kada se prisetio svog prvog susreta sa ćerkom.

- Pope, moj prvi susret sa Barbarom ne možeš da zamisliš kako je izgledao. Ona kad sam je uzeo prvi put u ruke, bila je uplašena i Milica mi kaže: ''Nemoj da mi plašiš dete, okreni glavu'' i smeje se. Prošetali smo u blokovima i otišli u kafić, posle u kafiću ja držim nju u krilu. Kad je mene strefilo, otišao sam iza zgrade i plakao deset minuta, nisam mogao da se obuzdam. Sad kad bih mogao da je Bosnu da je vide baba i deda dok su živi - rekao je Terza.

- Je l' su tvoji bili na krštenju? - upitao je Pop.

- Ne, nije ih Milica zvala. Ona je krila za krštenje, niko nije mogao da sazna čak je i menjala lokacije - rekao je Terza.

- Je l' znala Milica da ćeš ući u Elitu opet? - upitao je Pop.

- Da, ali ona nije bila za to - rekao je Terza.

Autor: N.P.