Teodora ipak želi da se pomiri s ''psihopatom'' Bebicom? Počela da ga mazi po vratu dok on lije gorke suze, takmičari u šoku! (VIDEO)

Preokret!
Nenad Macanović Bebica prišao je Teodori Delić i počeo je da plače ne bi li se ona sažalila, a ona je pokazala svoje pravo lice i po vratu počela da mazi osobu koju je do pre pet minuta nazivala psihopatom.
- Glavu bih polomio sebi sad jer sam to dozvolio - rekao je Bebica.
- Šta? - upitala je Teodora.
- Da budeš nesrećna i nezadovoljna - rekao je Bebica.
- Dobro je Nenade - rekla je Teodora, a on je krenuo da povraća:
- Želim da diram moj mali nosić - rekao je Bebica.
Autor: N.Panić