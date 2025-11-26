Teodora ipak želi da se pomiri s ''psihopatom'' Bebicom? Počela da ga mazi po vratu dok on lije gorke suze, takmičari u šoku! (VIDEO)

Preokret!

Nenad Macanović Bebica prišao je Teodori Delić i počeo je da plače ne bi li se ona sažalila, a ona je pokazala svoje pravo lice i po vratu počela da mazi osobu koju je do pre pet minuta nazivala psihopatom.

- Glavu bih polomio sebi sad jer sam to dozvolio - rekao je Bebica.

- Šta? - upitala je Teodora.

- Da budeš nesrećna i nezadovoljna - rekao je Bebica.

- Dobro je Nenade - rekla je Teodora, a on je krenuo da povraća:

- Želim da diram moj mali nosić - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić