Sujetna je, čim nije NAJ, NAJ... Anđelo raskrinkao do srži trudnu Anitu i njenu netrpeljivost prema Staniji, pa otkrio: Najviše želi da me... (VIDEO)

Iskren do koske!

Nakon kratke pauze za reklame, voditelj emisije "Izbacivanje" Darko Tanasijević, porazgovarao je u Šiša baru sa Anđelom Rankovićem.

- Šta se to dešava sa tobom, Anitom, Lukom i Stanijom - pitao je Darko.

- Nema šta, realno je to da su i drugi ljudi i ukućani primetili neke stvari. Što se tiče Anite da je imala neke reakcije na druženje mene i Stanije. Ja sam rekao, ja ne moram da primetim to, ja znam da je to tako. Toliko mi se gadi ta osoba, gledam da je izbegnem totalno. Ona je sujetna, iskompleksirana, jedu je zloba i sujeta, pogotovo kada sam ja u pitanju jer želi da predstavi da je dobra sa Stanijom. Možeš da zamisliš, Luka i Anita tu oko Stanije?! Prvo, znam da mi je ljubomorisala na nju u sedmici i da nije imala lepo mišljenje o njoj, samo su je prihvatili zbog njene svađe sa Aneli. Ona nije očekivala da će neko da uđe, pogotovo Stanija koja je dobra sa njenom PR Tamarom, a da ona ima lepo mišljenje o meni. Anita iskaže netrpeljivost čim je neko ne hvali i ne povlađuje, Stanija je ostavila prostor da je možda Anita sujetna, Anita i Luka su je odmah nagazili, zamisli šta bi bilo da je direktno rekla - rekao je Anđelo.

- Čuo si na radiju šta se desilo - rekao je Darko.

- Ja sam sve to rekao kada je bilo, ja sam Staniji rekao: "videćeš". Nisam ja taj koji će da priča unapred, da drugima otvara oči, a uvek sam vam govorio, koja god reč da Aniti zasmeta da nije najbolja, naj, naj, dobiće povratnu kao sada Stanija. Luka kao Luka, iskompleksiran. Kompleks vuče od Aneli, od Anite i generalno od mene kao muškarca, jer je slušao kako sam se ja ponašao u vezama, a on se ponaša totalno drugačije, tako da vuče komplekse, pa ga Anita dodatno potpali. Da nije Stanija ovako mirna i to, zamislite da je drugačiji tip, da je žustrija, da je vulgarnija, bezobraznija i da Luka nagazi Staniju i sada ta ili neka druga, vrati Aniti, bilo bi da napada trudnicu. Svaki sukob su oni inicirali, oni su inicijatori sa Jovanom advokaticom. Luka i Anita je stalno provociraju. Osim što je Anita sujetna na to što bi me neko pohvalio, sujetna je i na moj odnos sa Stanijom. Bila je u pravu kada je pitala Luku: "šta si se uplašio", nekao prvo mesto, nego kada ih nema nigde, kao da hoće da budu negde u priču - rekao je Ranković.

- Pošto za Luku u kući od strane većine ljudi važi mišljenje da ga je "pojeo rijaliti", da li smatraš da je očekivao da će mu Anitina trudnoća doneti prvi plan u rijalitiju, a pošto nije tako, onda se smorio i radi sve da dođe u prvi plan - pitao je Darko.

- Tako je, tako je! Kompletno sam saznao posle svega i kada je ovde došla, sklopio sam sliku o njoj. Ona je takva, on je isti takav...Brate, kada ti je loše, loše ti je, kada si nervozan, nervozan si, a ne kada ti je loše, pa posle 15 minuta praviš skeč. Ja ne kažem da oni mene ne smeju da provuku, ali Anita se vraća na moj odnos iz sedmice moj neki...Rekao sam im da me ne provlače, dobiće povratnu. Čovek je počeo da komentariše sve živo, nije komentarisao ništa, branio je Aneli i pričao je lažnu priču, lažnu jer je sam demantovao kada je rekao da nije bio tako, a sada odjednom ima trudnu devojku i javlja se da komentariše druge teme - rekao je Anđelo.

- Mnogi se pitaju zašto je Anita imala potrebu da otvori Staniji oči kada si ti u pitanju, ona kaže da je rekla to za stolom, a onda Stanija kaže da je vodila razgovor sa njom i da su šaputale - rekao je Darko.

- To je ono što sam ja rekao, odakle potreba?! Da je neko drugi da me pohvali, što nije izdvojila nekoga sa strane...Maja me hvali i dan-danas, što nije izdvojila nju?! Znači da joj smeta kada to Stanija priča - rekao je Anđelo.

- Ona kaže da se bori za svoju pravdu, a da li je to da dokaže da si loš, da nisi onakav kakvim te već devet godina otkako te znamo svi, važi to neko opšte mišljenje - rekao je Darko.

- Njoj je to cilj, želja, najviše što želi je da me ogadi, a mi vidimo ovde ponašanje i sve. Devet godina sam ovde, neki me vole, neki ne, i to je okej, nikada nisam rekao da sam bezgrešan. Njoj je najbitnije da me ogadi, ali za razliku od nje, ja imam i prijatelje, porodicu naravno, fokusiraću se na prijatelje koji su i dan-danas uz mene i biće, a videli smo nju - rekao je Ranković.

- Kako komentarišeš to što mnogi pričaju da Anita nema pravo da morališe bilo kojoj devojci, uzme li se u obzir ta afera "Bajadera" i koliko je partnera imala u sezonama - pitao je Darko.

- Kada sam bio sa njom, rekao sam da me prošlost ne zanima. Neke stvari se nisu poklopile vezano za bajaderu kada je ona meni pričala, ali da se ne fokusiram na to. Aneli je ovde imala Janjuša, Luku i ove sezone Asmina i imala se*sualne odnose sa verenikom Janjušem, verenikom Lukom i ljubila se sa bivšim mužem Asminom. Anita je ovde promenila toliko momaka, šestica, bajadera, sve to, plus bila u braku sa ženom i nju htela da prevari sa ženom - rekao je Anđelo.

Autor: Nikola Žugić