PUTIN JE PAO, a nacija znaće ko pere Danetove gaće: Teodora uživa u ljubavi sa Bebicom, pa napljuvala Terzu i Sofiju zbog afere: Navijao je za Takija, ovo mu je KARMA (VIDEO)

Teodora ismejala Sofiju, pa je urnisala!

Nakon puštenog priloga u kom je prikazano pomirenje Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice, što možete pogledati OVDE, Darko Tanasijević porazgovarao je sa Teodorom.

- Kako ti je sada s Bebicom - pitao je Darko.

- Sada mi je okej, iskreno da ti kažem. Ne znam kako da objasnim to, ne znam šta je to, to će morati neki stručnjak da mi objasnim. Kao da mi je trebalo da se udaljim jer je ono bilo nepodnošljivo. Sada mi je sve drugačije! - rekla je Teodora.

- Kažu da si ga opet ponizila na nominacijama sinoć, ti si pred Bebicom priznala da bi bila sa Filipom da te je priznao za devojku - pitao je Darko.

- Ljudi misle da sam ja vapila da me on prizna. Kao što je on mene posmatrao i ja sam njega, nije mi se dopao dečko da budem sa njim u vezi. Da me je pitao da budemo u vezi, rekla bih: "ne". Ja je*ača takvih imam napolju koliko hoćeš, mislim koji mi pišu na taj način - rekla je Teodora.

- Pa Bože zdravlja da mama Slavica napravi ručak - rekao je Darko.

- Iskreno da ti kažem, odvajam te dve stvari, ako hoće da budu dobri, neka budu, ako ne, ne zanima me. Lagana sam skroz, uopšte ne planiram da ćemo se sutra venčati, decu...Ništa ne planiram, dok mi je lepo, lepo mi je - rekla je Teodora.

- Šta se dešava sa tobom, Nenadom, Lukom i Anitom - pitao je Darko.

- Ja sam ispratila ono što se dešavalo, ne može niko da mi kaže da nije tako, kada sam to videla. Kada je Stanija ušla, one su bile cici-mici, bile su super! Kada su krenuli Anđelo i Stanija da se druže, onda žurkice i ovo i ono. Kada sam primetila na žurki, jeste da Anita gleda u njih, Luka rulet sto. Ona se smorila, sela na stolicu, izađe Anđelo, izađe za njim Stanija, Anita: "Luka, hajde da...", da li da puše ili šta već?! U istom trenutku izađu i oni, ulaze i ovi, al' nebitno...Ona je već dva meseca trudna koliko ja znam, situacija se menja otkako je Stanija krenula da sedi na garnituri, prekoputa Anđela. Milan govori da se gledaju i od tog trenutka, Anita sledeći dan, hajde da je sačekala malo, njoj treba garnitura. Ja prvo primetim, uočim, iskomentarišem, samo komentar napravi haos. Luka izvređa mene, pa šta si ti mislio, da izvređaš Nenadovu devojku, da ti on ne vrati?! Ako ti ne misliš na svoju devojku kada njušiš Draganin polni organ...To se oni sada izvlače kao: "sram te bilo, vređaš trudnu devojku" - rekla je Teodora.

- Kako komentarišeš to što pričaju da Anita nema pravo da morališe nikome, uzme li se u obzir koliko partnera je promenila u rijalitijima, pa se spominje i afera bajadera - pitao je Darko.

- Da. To što si ti trudna, ne briše to što si radila pre toga. Ne briše da si htela sa Zolom dete, sa Markom dete, sa Boškićem i sada se sve to briše jer si ostala trudna?! Neke stvari ne mogu da se izbrišu! Postala je popularna kao Matorina devojka. Anita je neko ko ne bira sredstvo za cilj, sada kada je došla do pobede, onda kao: "ko ste vi?", ma nemoj, ko si ti, šta si ti radila?! - rekla je Delićeva.

- Sofija te vređa, kakvo ti je mišljenje o svemu što se priča i način na koji pokušava da se opravda - pitao je Darko.

- Meni je to hit, meni je to omiljena tema. Jedva čekam da krene samo ta tema i da čujem još sočnijih detalja. Dane mi je car, volela bih da dođe da ga vidim. Kada je bila priča za mene i Takija, sećam se da je Terza prvi bio i da je navijao i eto, vidiš, karma je ku*ka! Ovo je dno dna, da devojka toliko da laže...Mislim da je Dane taj koji je stisao svoje testise i javio se. Iskorišćavala ga je i Sofija i majka, a Sofija ga je nazivala fanom. Ko zna šta je ona njemu obećavala, verujem da je došlo i do nekih poljubaca i dodira, verujem u tu priču, ne znam šta je napolju. Ona je njemu nešto morala da da ili da obeća, da bi se čovek toliko založio. Nacija znaće ko pere Danetove gaće! Putin je pao - rekla je Teodora.

Autor: Nikola Žugić