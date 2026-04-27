Molila me da ne pričam: Dača ravezao jezik i raskrinkao Đukića i Aneli, pa žestoko urnisao Sofiju! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je i Daču Virijevića, koji je ove noći govorio o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Daj mi neke novitete koje ja nisam video - rekao je Darko.

- Ja sam video da su Luka i Anita ljubomorni na Staniju i Anđela i za stolom su se dogovarali kad će da kažu Staniji šta stvarno misle o njoj. Luki je krivo što ga nema nigde četiri nedelje, hoće da uhvati još malo kadra dok je tu da se posvađa s njom. U ovoj situaciji su mi bolesni - rekao je Dača.

- Šta se dešava sa Aneli i Filipom? - upitao je Darko.

- Filip je rekao Aneli: ''D*gao mi se'' i ona je krenula da se smeje i kaže: ''Šta ću ti ja'', a ona je prešla u drugi krevet i rekla mu: ''Idi završi, pa dođi''. Sve kamere su bile okrenute, video sam da mu je gurala ruku ispod šorca. Mislim da se degradira, ovo mi je stvarno blamantno. Rekla mi je da ne pričam stvari o njoj i Đukiću ovde, a video sam danas da su se i poljubili - rekao je Dača.

- Šta misliš o Sofiji?

- Kada je ušla ovde, rekla mi je da će ove godine biti dve priče u kojima će ona biti. Pokazivala mi je prsten na ruci i rekla mi je: ''Ili će biti ova priča'' ili neki drugar iz detinjstva kako je ona njega ojadila. Tražila je da je branim ako se to desi, ja sam rekao da ću to uraditi. Sofija je imala plan da uništi Terzu i da mu se na neki način osveti. Kunem ti se Darko da mi je rekla na početku da prema Terzi nikada nije ništa ni osećala. Kada su se posvađali jer mu je rekla da je Barbara greška, ona je mene stisla za ruku i rekla: ''Još malo, pa gotovo''. Ja sam ubeđen da je ona čak spavala sa Danetom, ona je spremna apsolutno na sve - rekao je Dača.

