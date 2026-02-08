Pokazala je da je PO*NO baba: Dača žestoko brani Kačavendu, Bebica je urnisao pred svima (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dači Virijeviću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Što se tiče Milene, žena, majka, kraljica! Najveća gospođa u kući, žena koja nije legla ni sa jednim muškarcem, povezivana jeste, što da ne bude?! Mislim da si ljudima napolju koji su ti prijatelji, prijatelj. Večeras su o tebi pričale ku*ve, niskomoralne devojke, dr*lje, ne mislim na Sofiju naravno, da se odmah ogradim. Mislim na osobe koje su je blatile. Ti si pokazala ovde da i sa nekom pričom sa Janjušem si prva tema, dok neke grebu da budu tema, gase im se tema jer su morbidne. Pre svega si Marku Đedoviću prijatelj, a kako on kaže, što te više vređaju, više para ima. Samim tim što je njen sin ovde došao, on je pokazatelj kakva je ona majka. Ovi ljudi što te pljuju, mislim, zamisli da te ovaj šljam pljuje?! Što se tiče Mikija, imali smo žestok sukob na početku, ja Mikija gotivim. Ne sviđa mi se što je krenuo da igra rijaliti, čujem da priča Boginji da mu se sviđa, pa dobacuje Aneli, pa onda posle sa Kačavendom...Šaljem Mikija, ostavljam Milenu - rekao je Dača.

- Što se tiče Mikija, na samom početku smo imali svađu i raspravu, mislim da je tada Miki pokazao dozu agresije i netrpeljivosti i da ima kratak fitilj. Mislim da se to dosta promenilo za ova četiri meseca. Mislim da najveću netrpeljivost ima prema Ivanu Marinkoviću, vidim njegovu reakciju, izađe mu ona čuvena vena "ludara"...Što se tiče Kačavende, moje bivše prijateljice. Neko ko je jako zanimljiv za ovaj projekat, ima jako zamiljivu putanju učestvovanja. Dve sezone je predstavila sebe kao ženu sa karakterom i kodeksima, poštovanje prijatelja od spolja, ja sam je nazvao prošle sezone "gospođa baba" i to je tako ostalo. Ove sezone, za samo mesec dana, sve je ubrzala i promenila nadimke od "po*no baka", pokazala je to kada je izdala ono sve što je bilo sa Anđelom. To je oličenje jedne "po*no bake", to je samo jedan deo od mesec dana. Idemo na sledeći deo, to je taj čuveni alkohol i njena pijanstva, što je ona poricala. Ja moram da kažem, malo pre sam nešto razmišljao, upoznali smo Tanju njenu drugaricu, taj spoj mi nije jasan, verujem da ju je blam ovoga svega. I Marko je rekao da joj ne dajemo da pije, zbog njenog ponašanja. Teturala se ovde i padala kao najgora pijanica, zanosila se i treći utorak je pokazala da je popr*ljive prirode. Objasnila je da je jedna "utorak baka", a ponižavala je ovde ove devojke. Ona je rekla ovde da su se Luke prijatelji i kumovi i odrekli jer je dobar sa Ivanom Marinkovićem, a ona je još malo "bff" sa Ivanom Marinkovićem. Šaljem Kačavendu, ostavljam Mikija - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić