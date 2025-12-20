AKTUELNO

Kakav neuspeh! Bebica bezuspešno pokušao da ironijom ukanali Kačavendu, ona ga vratila na mesto: Šta li misli Đedović o ovome?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos za stolom!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Nenada Macanovića Bebicu, kako bi prokomentarisao odnos Milene Kačavende i Janjuša.

- Šta si ti shvatio iz cele ove priče, ko je kriv- pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa Janjuš je kriv, ko će drugi da bude kriv?! Suludo je više ulaziti u bilo kakvu raspravu, nema nikakvog smisla ulaziti u raspravu sa njom jer ona nikada neće da prizna da je ona nekoga izdala. Ništa bolje Janjuš nije prošao nego Anđelo ili ja. Bilo je očekivano, ostavljala je prostor da Janjuš daje za pravo da ona misli da mu se sviđa. Ona se izobličila, ne liči na Milenu Kačavendu kakva je bila. Vrlo brzo će biti okrenuta priča na to da se Janjuš sveti. Svi nju izdaju i prodaju - rekao je Bebica.

- Ja to nikada nisam rekla, niti da me je neko zaprosio, niti da me je neko izdao i prodao - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je drago što se Aneli izvinila i što su super drugarice. Ima tu još ovde učesnika sa kojima to radi, suludo je sve. Anđelo je ovde uzdisao kada je ona navodila, Anđelo je rekao da je ona prevrtljiva, da je folirant i da sa svojim prijateljima igra igru. Ja sam je namerno izdao i prodao, nisam trebao to da uradim - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

