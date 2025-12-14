Dokazala je da je monstrum: Dača nikad žešće opleo po Milici, vinuo njegovo prijateljstvo sa Sofijom u nebesa (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Boginji, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Terza mi je jako čist i mnogo ga gotivim, iako nije ispao korektan prema Mini. Milica treba da spusti malo loptu, jer su ćerke vezane za očeve...Sofija, uh. Delovala mi je kao zlo kada je ovde šetala, ali se nadam da će ovaj odnos da uspe. Šaljem Terzu, ostaviću Sofiju - rekla je Boginja.

- Terzu i Sofiju komentarišem već godinu i po dana. Nemam ništa novo da kažem, da se ponavljam, ne želim, šaljem Sofiju i ostavljam Terzu - rekao je Stanić.

- Oni su Ivana bili ovde i pre tačno godinu dana, Milica je bila u kući, baš su bile i nominacije. Milica je rekla da si ti Terza monstrum 1, Sofija monstrum 2 i ja monstrum 3. Ovde se pokazalo ko je monstrum, da žena koja je dozvolila sebi da se vidite kada si izašao, a sada neće da je dovede, pokazala je da je ona monstrum. Što se tiče tvog odnosa sa Minom, pokazao si da nije bilo iskreno sa tvoje strane, verovatno je to bila mala privlačnost. Kvaran si, voliš da spletkariš, ali voliš da daš i nađeš se neprijateljima u nevolji. Ne treba da se pališ na gluposti, sviđa mi se što pokazuješ tuđa prava lica, kao na primer Bebičino, pričao si kako ste ga gu*ili zajedno, a on ti pokloni sat. Tokom cele emisije, Terza i Teodora sve vreme pričaju i svakog dana pričaju i smeju se. Sofija je meni jedini prijatelj u kući, krivo mi je što je predstavljena kao monstrum. Pokazala je Milica da je gora od tebe, s obzirom da je neke stvari radila, kao što smo ovde čuli. Šaljem Terzu, ostavljam Sofiju - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić