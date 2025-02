AU, ŽESTOKO! Bebica raspalio kao nikad do sada po Gastozu, izazvao u njemu najveći REVOLT (VIDEO)

Haos za stolom!

Nenad Macanović Bebica naredni je dobio reč od voditeljke Ivane Šopić.

- Ja ću početi od Anđele, mi smo ovde treću sezonu, ti i ja smo imali i rasprave i svađe, ali mislim da si jedna od retkih koju nisam uvredio - rekao je Bebica.

- Pa jesi me vređao, možda se ne sećaš - rekla je Anđela.

- S tobom stvarno biram...Ta tvoja racionalnost, moj otac je isti kao i ti, ne vidim da mu je to donelo nešto loše u životu. Ne vidim da si kvarna, da si pokvarena, volim što nisi sujetna, što si svesna same sebe i što držiš to dostojanstvo. Najdraže od svega mi je što je tebi došao otac u posetu, jer znam šta si sve preživela...Mislim da se nikad nisi igrala sa mnom i lagala, mislim da si bila iskrena sa mnom. Što se tiče Gastoza, tvoje učešće ovde kada si u elementu šoumena mi je top, ali nisi iskren uopšte, drug i prijatelj nikome nisi. Lojalnost tvoja ne postoji, nemam lepo mišljenje o tebi. Jako si sujetan, jako si ljubomoran, sve radiš na silu. Kao što sam komentarisao vaše muvanje koje je svima bilo simpatično, ali ste od toga napravili lakrdiju, ali to nije ona napravila, ti si. Ti si napravio da je glupa, da je alkoholičarka. Ovo sa Sofijom od malo pre, da, jeste provokacije. Vrlo je jasna provokacija i nepoštovanje Anđele, ona je devojka koja se šminkala sa Anđelom tamo na krevetu, što smo videli. Ti si sam priznao da se Keti zaljubila u tebe, ne bi li kao Anđeli spustio loptu, ali ja ne verujem da je to tako...Šaljem Gastoza, ostavljam Anđelu - rekao je Bebica.

- E ovako, Gastoz. Ja kao što sam i rekla na početku, smatram da je on najveći manipulator u kući, dete je s ulice koje je imalo jako težak život. On tom svojom sprdnjom prikriva bila i tugu tu koju ima u sebi...Ne sviđa mi se njegov način sprdnje sa devojkama, ja sam mu dozvoljavala to ali je prešao granice. Preterao je onaj dan na "debati", nema potrebe da namerno provocira kada je nekome loše. Na svakoj nominaciji si svakome svašta rekao, imamo pravo i mi da kažemo nešto o tebi...Mislim da si spaljen od prethodnog života - rekla je Aleksandra.

- Anđela, kada sam ovde ušla, svideo mi se taj njen gard, mislila sam da nikada neće biti ni sa kim. Lepa si i zgodna, to svi znamo, ali jednostavno, jedino što me kod tebe iritira je kada kreneš da vrištiš, taj glas me iritira. Ne kažem da treba da budeš raskalašna, ali me te je često žao kada vidim šta ti on radi, jako mi je žao što si dopustila ovom čoveku da ti priđe, koji sve shvata kao sprdnju...Šaljem Gastoza, ostavljam Anđelu - dodala je Nikolićeva.

Autor: Nikola Žugić