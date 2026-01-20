Ismevaju te najbliži, on je najlošiji čovek kog sam ikada srela: Vanja Živić sasekla Boru, Matora ga dokrajčila pred svima: Zamisli drug ti skine ženu?! (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditelj Milan Milošević podigao je Vanju Živić kako bi prokomentarisala Borinu podelu budžeta.

- Da li te je neko iznenadio na podeli budžeta - pitao je Milan.

- Oni su hteli da naprave kao Železnik i to - rekao je Bora.

- Ti si napravio haos na Matorinom budžetu za Železnik i to, zato sam ti to rekla. Stavio me je u isti rang sa Urošem, naveo ga za pokvarenog, meni mali budžet. Ja ovde svaki dan nap*šavam Uroša zbog njega, meni daje mali budžet, Jovani dao mali, a onda Kačavendi i Asminu srednji budžet, ovde si ih upoznao - rekla je Vanja Živić.

- Da se nisu ugasili, ja bih i Maji i Filipu dao mali budžet. Oni znaju da su kod mene uvek na velikom budžetu - rekao je Bora.

- I ja bih te ispoštovala, ali ti mene nisi. Ne radi se o parama, kapiraš?! - rekla je Vanja.

- Nema veze što nisam bila tu, ali sam čula sve. Što se tiče mog budžeta, smatram da su i na nominaciji mnogi bili licemerni. Ti mene izvređaš, kažeš da sam loš čovek i očekuješ da te ostavim na nominaciji. Na podeli budžeta, da, iskupio se, mislim da Maja nije ni luda ni glupa, evo ja ti kažem da ti je zamerila jer si je izdao. Jedina dva čoveka koji su bili uz Boru, dok je najstrašnije vređao, jesu Jovan Rajić i Sale Luks...Mića i ja smo napali da to nije drugarstvo, dok je Bora nas napao. Bora je promenljiv i prevrtljiv, meni su mnogo gori ljudi koji misle za Boru i govore, a pokazali su drugo lice na nominacijama. Sve što je on zamerao, pokazao je danas, jer mi je bacao pare i vileneo...Ako je ovo on, onda je on najlošiji čovek kog sam srela - rekla je Matora.

- Ne postoji čovek koji je za nju rekao da je dobar čovek - rekao je Bora.

- Ja ti kažem u lice. On zna da mu je Terza rekao da neće da se druži s njim zbog psovki, ismevaju te najbliži...Kada sam čula da je zaboravio da da Mikiju Dudiću srednji budžet?! Ja znam šta mi Bora misli i kakva je relacija, iskreniji je ovaj odnos koji ima sa mnom nego sa pojedincima - rekla je Matora.

- Svake godine izgubiš jednog ili dva prijatelja. Ti si Stefana Karića ovde upoznala - rekao je Bora.

- Si ti normalan?! Ja znam Stefana 15 godina, bila sam dobra sa njim - rekla je Matora.

- Dao je 4.000, mislio sam da će dati 5.000...Nadao sam se, ali kao niti smrdi niti miriše, ali mi je tekst zasmetao, a ja sam na nominacijama rekao sve - rekao je Jovan Rajić.

- Opleo si po njemu danas, citiram ga: "Petica zakucana 1,2 kvota, prvom da mi da budžet" - skočio je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić