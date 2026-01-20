AKTUELNO

Zadruga

Ismevaju te najbliži, on je najlošiji čovek kog sam ikada srela: Vanja Živić sasekla Boru, Matora ga dokrajčila pred svima: Zamisli drug ti skine ženu?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos za stolom!

Voditelj Milan Milošević podigao je Vanju Živić kako bi prokomentarisala Borinu podelu budžeta.

- Da li te je neko iznenadio na podeli budžeta - pitao je Milan.

pročitajte još

Dogovarali smo se da se viđamo: Anđelo konačno izneo kompletu istinu o aferi sa Milicom Veličković, Jovana Pevačica se potpuno pogubila u lažima (VIDE

- Oni su hteli da naprave kao Železnik i to - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si napravio haos na Matorinom budžetu za Železnik i to, zato sam ti to rekla. Stavio me je u isti rang sa Urošem, naveo ga za pokvarenog, meni mali budžet. Ja ovde svaki dan nap*šavam Uroša zbog njega, meni daje mali budžet, Jovani dao mali, a onda Kačavendi i Asminu srednji budžet, ovde si ih upoznao - rekla je Vanja Živić.

- Da se nisu ugasili, ja bih i Maji i Filipu dao mali budžet. Oni znaju da su kod mene uvek na velikom budžetu - rekao je Bora.

pročitajte još

Meni ku*ve čuvaju dete: Terza ne prestaje da vređa majku svoje ćerke, urnisao Jovanu pevačicu jer misli da više voli Barbaru od njega: Bebica i ja smo

- I ja bih te ispoštovala, ali ti mene nisi. Ne radi se o parama, kapiraš?! - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema veze što nisam bila tu, ali sam čula sve. Što se tiče mog budžeta, smatram da su i na nominaciji mnogi bili licemerni. Ti mene izvređaš, kažeš da sam loš čovek i očekuješ da te ostavim na nominaciji. Na podeli budžeta, da, iskupio se, mislim da Maja nije ni luda ni glupa, evo ja ti kažem da ti je zamerila jer si je izdao. Jedina dva čoveka koji su bili uz Boru, dok je najstrašnije vređao, jesu Jovan Rajić i Sale Luks...Mića i ja smo napali da to nije drugarstvo, dok je Bora nas napao. Bora je promenljiv i prevrtljiv, meni su mnogo gori ljudi koji misle za Boru i govore, a pokazali su drugo lice na nominacijama. Sve što je on zamerao, pokazao je danas, jer mi je bacao pare i vileneo...Ako je ovo on, onda je on najlošiji čovek kog sam srela - rekla je Matora.

pročitajte još

Sklopili sve kockice! Janjuš i Maja izneli sva saznanja o aferi Milice Veličković i Anđela Rankovića, saterali Jovanu u ćošak! (VIDEO)

- Ne postoji čovek koji je za nju rekao da je dobar čovek - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ti kažem u lice. On zna da mu je Terza rekao da neće da se druži s njim zbog psovki, ismevaju te najbliži...Kada sam čula da je zaboravio da da Mikiju Dudiću srednji budžet?! Ja znam šta mi Bora misli i kakva je relacija, iskreniji je ovaj odnos koji ima sa mnom nego sa pojedincima - rekla je Matora.

pročitajte još

VIŠE NE ĆUTI! Hanina majka se oglasila nakon novih optužbi Site Ahmić, rešila da joj za sva vremena ZAPUŠI USTA: Sud se ne može lagati, govorila si da

- Svake godine izgubiš jednog ili dva prijatelja. Ti si Stefana Karića ovde upoznala - rekao je Bora.

- Si ti normalan?! Ja znam Stefana 15 godina, bila sam dobra sa njim - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dao je 4.000, mislio sam da će dati 5.000...Nadao sam se, ali kao niti smrdi niti miriše, ali mi je tekst zasmetao, a ja sam na nominacijama rekao sve - rekao je Jovan Rajić.

pročitajte još

Jovana pevačica bila gola u krevetu Bore Santane?! NOVE ŠOK INFORMACIJE! Trese se Bela kuća od njene svađe sa Janjušem: Blam me je da pričam... (VIDEO

- Opleo si po njemu danas, citiram ga: "Petica zakucana 1,2 kvota, prvom da mi da budžet" - skočio je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Učini, pa prebaci! Luka progovorio o mesečnici sa Aneli i njenoj nezahvalnosti, Matora ga odrukala pred svima: Što si me pitao kada je ona ušla... (VI

Zadruga

Afera krevet trese sve! Teodora zauvek presekla sa Bebicom, on tvrdi da ga ona i dalje gleda: Zamisli da posle svega sa Filipom on ovo kaže?! (VIDEO)

Zadruga

Ne da na nju! Teodora i Đukić dovedeni pred svršen čin, negiraju sva dešavanja iz izolacije, Filip skočio da je brani pred svima (VIDEO)

Domaći

'TI SI TERALA ALEKSEJA DA TI NA SNIMKU GOVORI KAKO NEMA OCA!' Matora nastavila sa iznošenjem PRLJAVOG VEŠA, otkrila da će sve poruke njene majke pokaz

Zadruga

Kakav neuspeh! Bebica bezuspešno pokušao da ironijom ukanali Kačavendu, ona ga vratila na mesto: Šta li misli Đedović o ovome?! (VIDEO)

Zadruga

SHVATILI DA JE POKAZAO LJUBOMORU! Lakić žestoko udario na vezu Darijana i Miljane, nazvao ga DEGENERIKOM, Radomirović skočio: Smanjili su mu se TE**IS