Nikada nisam imao... Sale Luks priznao šta ga je najviše privuklo kod Sare Stojanović! (VIDEO)

Neočekivano!

Sale Luks ove noći je zauvek napustio rijaliti ''Elita 9'', a on je u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević progovorio o aktulenim temama u Beloj kući.

- Sale, je l' si dobro? - upitala je Dušica.

- Treći put sam podignut, život mi je kao neki put i sve mi je kao neka stanica - rekao je Sale.

- Je l' ti fali Sara? - upitala je Dušica.

- Ma ne, mislim nikad nisam imao tako malu ribu i hteo sam da probam čisto eto - rekao je Luks.

- Šta se dešava sa Filipom i Aneli? - upitala je Dušica.

- Aneli je odlepila za Filipom, svi pokušavaju da je spreče i da ne ulazi u tu priču, ali njoj kočnice popuštaju - bio je jasan Sale.

Autor: N.P.