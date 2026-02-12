Slab je na nju: Janjuš priznao šta mu smeta kod Aneli, Matora smatra da on greši u jednoj stvari (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli Ahmić:

- Celu noć smo te videli sa Janjušem, bilo je cmakanje, a onda nakon toga šutiranje - pročitao je Milan.

- Ne znam, on mene izluđuje njegovim savetima, on meni stalno govori da pravim greške, pa sam prebacila - rekala je Aneli.

- Ovako će funkicionisati još par godina, a onda.. Ima u Prijepolju jedna žena koja se leti šeta u bundi,sa naočarima na licu, a ima nokte a nema ništa. Za nju su svu loši, svi je vređaju, nju i dete, ako ne zna neke stvari, ljudi ne idu neke stvari a ona ne misli o tome - rekao je Janjuš.

- Niko ne komentariše Janjuša, što on njoj prelazi preko svega, ne treba da joj doipušta daradi te stvari - rekla je Matora.

Autor: N.B.