AKTUELNO

Zadruga

Slab je na nju: Janjuš priznao šta mu smeta kod Aneli, Matora smatra da on greši u jednoj stvari (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli Ahmić:

- Celu noć smo te videli sa Janjušem, bilo je cmakanje, a onda nakon toga šutiranje - pročitao je Milan.

- Ne znam, on mene izluđuje njegovim savetima, on meni stalno govori da pravim greške, pa sam prebacila - rekala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovako će funkicionisati još par godina, a onda.. Ima u Prijepolju jedna žena koja se leti šeta u bundi,sa naočarima na licu, a ima nokte a nema ništa. Za nju su svu loši, svi je vređaju, nju i dete, ako ne zna neke stvari, ljudi ne idu neke stvari a ona ne misli o tome - rekao je Janjuš.

- Niko ne komentariše Janjuša, što on njoj prelazi preko svega, ne treba da joj doipušta daradi te stvari - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ipak ne može da ostane imun na nju: Terza posle svih teških reči spustio loptu s Aneli, pa priznao da li mu je Alibaba pravi drugar! (VIDEO)

Zadruga

Slab sam na žene: Kačavenda i Janjuš progovorili o svom odnosu, pa otkrili da li im se bliži ulazak u vezu! (VIDEO)

Zadruga

Šok preokret: Janjuš ogolio dušu i priznao da li i dalje voli Aneli! (VIDEO)

Zadruga

RAZLOG NJIHOVIH SUKOBA JE OVO! Janjuš otkrio šta mu smeta kod Aneli, pa priznao da ne može bez nje! (VIDEO)

Domaći

Ovo je tvoja kataklizma, nikad nećeš biti srećna: Janjuš sručio Aneli surovu istinu u lice, ona hladna kao led! (VIDEO)

Domaći

Postavio sam ga na mesto: Luka priznao da više neće da trpi Janjuševa poniženja, pa otkrio zbog čega Aneli spušta loptu s njim! (VIDEO)