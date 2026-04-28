Uporno zaboravlja svoje postupke: Sofija pokušala da upropasti Minu Vrbaški, svaka reč joj se vratila kao bumerang (VIDEO)

Vraćena na fabrička!

Sofija Janićijević žestoko je udarila na Minu Vrbaški, ali joj se svaka reč vratila brzinom svetlosti u lice.

- Ona je mene komentarisala još napolju, a nije me ni poznavala. Devojka koja može da se ne budi, ne šminka se, jedva tračara i prostitutka. krivo mi je kad ona ustane i ja ćutim, a vidim da je jednom toliko produžila komentarisanje da bi vdeial na šta ću da reagujem. Ne možeš ti meni da kažeš da sam ledena kraljica - rekla je Sofija.

- Na kraju je tako ispalo. Daač je rekao da ćeš ti ovde da uništiš Terzu i da će on tebi biti za osvetu ovde. Ti njemu ćuti, a ja jedina k*rva. Mene može jedino da uvredi partner s akojim sam, drugi ljudi ne. Bude mi neprijatno zbog njega, ali šta je tu je - rekla je Mina.

- Sofija klasično hoće da spinuje priču. Ne znam šta je Mina drugačije rekla od ostalih. Malo mi je neprijatno kad je zovu prostitukom, ali ja sam to prihvatio. Ja sa njenom prošlošću nemam ništa. Mi čekamo njeno suočavanje - rekao je Viktor.

- Meni ne smeta kad on komentariše - rekla je Sofija.

- Ona je mislila da je trudna sa dečkom od spolja, pa je ušla sa Terzom, pa je uzjahala Anđela na veridbi - rekla je Sofija.

- Od silovanja je sve krenulo, kad je ona rekla da ima traume od Westrena - rekla je Milena.

- Mene njene traume ne interesuju. Ja nemam nijednu traumu i zabole me uvo. Ni njen život ni sve me ne interesuju. Otkako sam ušla ona mene komentariše i uvek ću da odgovorim ljudima - rkela je Sofija.

Autor: A.Anđić