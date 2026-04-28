Htela je da mi nanese bol, ali je srozala sebe! Stanija seče jezikom kao mačem, vratila Maju tri koraka unazad zbog veze sa Asminom (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima Elite rezultate ankete u kojoj se birala osoba koja najviše laže sebe.

Treće mesto Maja Marinković

- Laže sebe sve večera. Laže da nemaju problema i da ova veza može da uspe, da ima perspektivu. Mene je recimo pritisak u vezama jačao. Kod njih je to kontra posle svake emisije. Oni imaju probleme u vezi mimo tih. Kad uđeš u vezu bez poverenja tešjko da može da se izgradi - rekla je Matora.

- Sve što je bivše ostaje zauvek bivše, i bivši momci i drugarice. Ona je slagala sebe da tako što uzima moj bivše, mislila je da će mene da ponizi ili sebe da izdigne. Ponizila je sebe i srozala se. Htela je da mi pakosti i nanosi bol, ali na tome nije uspela. Njemu je i te kako stalo do mene, ali on neće da prizna to - rekla je Stanija.

- Večeras ih nema na mapi, pa jedva čekaju teme - rekla je Maja.

Drugo mesto je Luka Vujović

- Luka je osoba čij je život ceo laž. Ubeđuje da mi utičemo na njihovu vezu. Utiče isključivo on kad vređa druge devojke, kad se na Teodoru zaleti, kad meni izvređa sve živo i mrtvo i mi onda moramo da uzvratimo. Ti si lažan i lažeš sebe - rekao je Dačo.

Prvo mesto Asmin Durdžić

- Njegov život je ceo laž. Utiče iskljucoičo on na njihv odnos zboig drugih devojaka i kad ih vređa. Ti štetiš svojhjo trudnici. Mi moramo da zvarimo i odgovorimo, a ti nas lažešKad bude bilo to oni će raskinuti On ulazi sledeće kodine, Ania ulati porodila. Mjemu nije top i oni nisu srećni. Oni su ljuti i besni jer ih nema nigde u temi -

- On je mene izmazao kao nijedam mškarac. Laže sebe da je srećan u ovom odnosu, da mu nije stalo do mene. On zna kokliko je uloženo svega u naš odnos. On će se osvetiti kad izađe odavde ili kad mu ona izbije celu viciicu - rekla je Stanija.

- Meni je samo bitna moja ddevojka Maja Marinković. Možda sam lagao sam sebe da sam bauštelac sa najvećom k*tom, pa kad sam pokazao u kameru videla je to to - rekao je Asmin.

- Zamisli da te Aneli i ja loptamo ovde, ali to bi bilo top. Polako - rekla je Stanija.

