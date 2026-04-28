Tenzija rapidno raste! Takmičari uvereni da je Aniti i Luki najveći problem Anđelo, oni pokušali da spinuju (VIDEO)

Haos!

U toku je "Igra istine", a Teodora Delić je pokrenula temu o Anđelu Rankoviću, Aniti Stanojlović i Staniji Dobrojević.

- Da li misliš da postoji sujeta kad pričamo o temi Luke i Anite? Generalno mišljenje, da li su oni tebe na neki način izdali? - pitala je Teodora.

- Oni su bili tu za mene kad sam ušla. Nemam vremena da se nešto preterano družim sa drugim ljduima, preopterećena sam svojom temom. S kim sam dobra ja sam dobra. Iznenadilo me, osećam da su me prodali za jedno pitanje novinara. Ona je želela da ishendlujemo, ali je onda uleteo i još više se prosuo. Luka, isto prokomentariši, zašto si me nazvao kvarnom? - rekla je Stanija.

- Ti si sada reklamsve i ja ću da se složim. Mi smo te izdali, želeo sam da budem u kadru. Ja ne želim komunikaciju sa tobom, da se ona ne oseća loše. Ti si mene tada uvredila, ja ti nisam uzvratio nazad kako umem. Ja sam rekao da je kvarno od Stanije da tako ostavlja prostora. Da si ti bila od početka svaki dan bi 40 ljudi govorilo, mene bi urnisali na tvom mestu - rekao je Luka.

- Prenabrijan si, a ja sam tu lagana - rekla je Stanija.

- Ti bi se nasmejala verovatno kad bi Bebica rekao da je možda nečije tuđe dete - rekao je Luka.

- Vi ste se zbog garniture posvađali - rekao je Bebica.

- Problem je što je Stanija ostavila prostora. Mi smo čuli za to još pre nego što je krenula priča za Staniju i Anđela - rekao je Luka.

- Problem je Anđelo - rekoa je Dačo.

Autor: A.Anđić