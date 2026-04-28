Novi digitalni paketi podrške HelpTim-a na korak od vas!

HelpTim – sigurnost, medicinska podrška i pomoć 24/7!

HelpTim je servis koji pruža brzu i dostupnu pomoć u različitim životnim situacijama – od zdravstvenih problema do kućnih intervencija i brige o ljubimcima. Njihova osnovna ideja je da korisnicima obezbede sigurnost i podršku u svakom trenutku, putem jednog telefonskog poziva ili SOS uređaja.

Usluga funkcioniše tako što korisnika u roku od nekoliko minuta povezuje sa lekarom ili operaterom koji procenjuje situaciju, daje savet i po potrebi organizuje dalju pomoć ili kontaktira hitne službe.

Šta HelpTim nudi:

Medicinska pomoć 24/7 – konsultacije sa lekarima, procena stanja i preporuke

SOS uređaj sa GPS-om – automatsko pozivanje pomoći u slučaju pada ili opasnosti

Home assistance – organizacija majstora za hitne kućne intervencije

Pet assistance – pomoć oko kućnih ljubimaca, uključujući transport (pet taxi)

Obaveštavanje porodice – slanje informacija najbližima u hitnim situacijama

Preventivna briga – podsetnici i dodatne zdravstvene pogodnosti

Paketi usluga:

1. Basic paket

Osnovna sigurnost uz SOS uređaj. Uključuje automatsku detekciju pada, GPS lociranje, medicinski call centar i obaveštavanje porodice – idealno za starije osobe ili rizične situacije.

2. Pro paket

„Jedan broj za sve“ – pored medicinske pomoći, uključuje i majstore i pomoć za kućne ljubimce. Nema ugovornu obavezu i namenjen je svakodnevnim problemima i brzoj organizaciji pomoći.

3. Premium paket

Najkompletnija opcija koja, osim 24/7 medicinske podrške, nudi prioritetan pristup lekarima, popuste u privatnim klinikama, besplatne laboratorijske analize i preventivne zdravstvene usluge.

Ukratko, HelpTim je sveobuhvatan servis koji kombinuje zdravstvenu podršku, sigurnosnu tehnologiju i asistenciju u svakodnevnim situacijama – sa ciljem da korisnicima i njihovim porodicama obezbedi mir i sigurnost u svakom trenutku.

POVEZANE VESTI

Hronika

SAZNAJEMO: Sprema se nešto VELIKO U HELPTIMU! Nova era podrške spajaće tehnologiju i brigu na način kakav do sada niste videli, evo sta čeka PRVIH 50

Društvo

HELP TIM - Novi sistem medicinske podrške u Srbiji! Mitrović objavio sjajne vesti: Evo kako možete pomoći najbližima u nevolji (VIDEO)

Društvo

Svaki vaš trening sada menja živote žena u Srbiji!

Lifestyle

OFARBAJTE JAJA NA PRIRODAN NAČIN! Evo uz pomoć kojih namirnica da dobijete omiljene boje (FOTO)

Domaći

Verila se bivša učesnica Elite: Javno objavila verenički prsten, a evo ko je njen partner (FOTO)

Domaći

Njegova najveća podrška sa tribina! Anastasija u dresu Orlova bodrila Gudelja! Pratila svaki njegov korak, a ovo nikome nije promaklo (FOTO)