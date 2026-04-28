HelpTim – sigurnost, medicinska podrška i pomoć 24/7!
HelpTim je servis koji pruža brzu i dostupnu pomoć u različitim životnim situacijama – od zdravstvenih problema do kućnih intervencija i brige o ljubimcima. Njihova osnovna ideja je da korisnicima obezbede sigurnost i podršku u svakom trenutku, putem jednog telefonskog poziva ili SOS uređaja.
Usluga funkcioniše tako što korisnika u roku od nekoliko minuta povezuje sa lekarom ili operaterom koji procenjuje situaciju, daje savet i po potrebi organizuje dalju pomoć ili kontaktira hitne službe.
Šta HelpTim nudi:
Medicinska pomoć 24/7 – konsultacije sa lekarima, procena stanja i preporuke
SOS uređaj sa GPS-om – automatsko pozivanje pomoći u slučaju pada ili opasnosti
Home assistance – organizacija majstora za hitne kućne intervencije
Pet assistance – pomoć oko kućnih ljubimaca, uključujući transport (pet taxi)
Obaveštavanje porodice – slanje informacija najbližima u hitnim situacijama
Preventivna briga – podsetnici i dodatne zdravstvene pogodnosti
Paketi usluga:
1. Basic paket
Osnovna sigurnost uz SOS uređaj. Uključuje automatsku detekciju pada, GPS lociranje, medicinski call centar i obaveštavanje porodice – idealno za starije osobe ili rizične situacije.
2. Pro paket
„Jedan broj za sve“ – pored medicinske pomoći, uključuje i majstore i pomoć za kućne ljubimce. Nema ugovornu obavezu i namenjen je svakodnevnim problemima i brzoj organizaciji pomoći.
3. Premium paket
Najkompletnija opcija koja, osim 24/7 medicinske podrške, nudi prioritetan pristup lekarima, popuste u privatnim klinikama, besplatne laboratorijske analize i preventivne zdravstvene usluge.
Ukratko, HelpTim je sveobuhvatan servis koji kombinuje zdravstvenu podršku, sigurnosnu tehnologiju i asistenciju u svakodnevnim situacijama – sa ciljem da korisnicima i njihovim porodicama obezbedi mir i sigurnost u svakom trenutku.
Autor: Pink.rs