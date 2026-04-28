HelpTim – sigurnost, medicinska podrška i pomoć 24/7!

HelpTim je servis koji pruža brzu i dostupnu pomoć u različitim životnim situacijama – od zdravstvenih problema do kućnih intervencija i brige o ljubimcima. Njihova osnovna ideja je da korisnicima obezbede sigurnost i podršku u svakom trenutku, putem jednog telefonskog poziva ili SOS uređaja.

Usluga funkcioniše tako što korisnika u roku od nekoliko minuta povezuje sa lekarom ili operaterom koji procenjuje situaciju, daje savet i po potrebi organizuje dalju pomoć ili kontaktira hitne službe.

Šta HelpTim nudi:

Medicinska pomoć 24/7 – konsultacije sa lekarima, procena stanja i preporuke

SOS uređaj sa GPS-om – automatsko pozivanje pomoći u slučaju pada ili opasnosti

Home assistance – organizacija majstora za hitne kućne intervencije

Pet assistance – pomoć oko kućnih ljubimaca, uključujući transport (pet taxi)

Obaveštavanje porodice – slanje informacija najbližima u hitnim situacijama

Preventivna briga – podsetnici i dodatne zdravstvene pogodnosti

Paketi usluga:

1. Basic paket

Osnovna sigurnost uz SOS uređaj. Uključuje automatsku detekciju pada, GPS lociranje, medicinski call centar i obaveštavanje porodice – idealno za starije osobe ili rizične situacije.

2. Pro paket

„Jedan broj za sve“ – pored medicinske pomoći, uključuje i majstore i pomoć za kućne ljubimce. Nema ugovornu obavezu i namenjen je svakodnevnim problemima i brzoj organizaciji pomoći.

3. Premium paket

Najkompletnija opcija koja, osim 24/7 medicinske podrške, nudi prioritetan pristup lekarima, popuste u privatnim klinikama, besplatne laboratorijske analize i preventivne zdravstvene usluge.

Ukratko, HelpTim je sveobuhvatan servis koji kombinuje zdravstvenu podršku, sigurnosnu tehnologiju i asistenciju u svakodnevnim situacijama – sa ciljem da korisnicima i njihovim porodicama obezbedi mir i sigurnost u svakom trenutku.

Autor: Pink.rs