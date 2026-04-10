OFARBAJTE JAJA NA PRIRODAN NAČIN! Evo uz pomoć kojih namirnica da dobijete omiljene boje (FOTO)

Mnoge domaćice vole da farbaju jaja za Uskrs na prirodan način, odnosno uz pomoć namirnica, koje jednako kao i kupovna farba mogu dati intezivne i lepe boje.

Za one koji više vole ovakav način farbanja, donosimo kombinacije koje daju fenomenalne i intenzivne boje.

Kako prirodno da ofarbate jaja?

Jednostavno ih kuvajte u ovoj smesi u koju ste prethodno dodali sirće 10-tak min. (Oko 2 kašike na litar vode)

Ostavite da odleže do željene boje. Najlepša su ako odleže u vodi bar par sati.

Za crvene nijanse koristite normalna jaja, a za svetlije idealno je da se koriste bela.

Autor: A.A.