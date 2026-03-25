ZABORAVITE NA OTROVNU HEMIJU: Ofarbajte uskršnja jaja pomoću povrća i začina – Rezultat su boje koje ne blede!

Praznična atmosfera se uveliko oseća u vazduhu, a ove godine hrišćani koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru Uskrs proslavljaju 5. aprila, dok pravoslavni vernici ovaj najveći hrišćanski praznik obeležavaju nedelju dana kasnije, 12. aprila. Kako se Veliki petak i tradicionalno farbanje jaja približavaju, vreme je da razmislite o zdravijim i kreativnijim metodama dekoracije trpeze koje ne uključuju agresivne veštačke boje.

Umesto kupovnih kesica punih veštačkih pigmenata, ove godine iskoristite ono što već imate u kuhinji. Prirodno farbanje jaja nije samo zdravije, već daje unikatne, luksuzne nijanse koje nijedna hemija ne može da iskopira.

Evo preciznog vodiča kako da dobijete najtraženije boje pomoću namirnica:

1. Kraljevska plava – Crveni kupus

Verovali ili ne, crveni kupus daje najlepšu plavu boju koja podseća na najfiniji porcelan.

Postupak: Naseckajte glavicu crvenog kupusa, prelijte vodom i kuvajte 30 minuta. Izvadite kupus, a u tečnost dodajte dve kašike sirćeta. Potopite već kuvana bela jaja i ostavite ih nekoliko sati (što duže stoje, boja je intenzivnija).

2. Jarko žuta – Kurkuma

Ako želite boju sunca koja se ne skida i ne bledi, kurkuma je apsolutni pobednik.

Postupak: U pola litre vode dodajte tri kašike kurkume u prahu i kašiku sirćeta. Kuvajte jaja direktno u ovoj mešavini. Dobićete boju koja izgleda neverovatno bogato na uskršnjoj trpezi.

3. Nežna roze – Cvekla

Za one koji vole romantične i pastelne tonove, cvekla je neprikosnovena.

Postupak: Izrendajte svežu cveklu i prokuvajte je u vodi. Nakon što procedite tečnost, ubacite kuvana jaja. Trik: Ako želite jaču, bordo boju, ostavite jaja u frižideru u ovoj tečnosti preko noći.

4. Terakota i bakarna – Lukovina

Klasik koji nikada ne izlazi iz mode, ali sa malim umetničkim obrtom.

Postupak: Sakupite što više ljuski crnog luka. Kuvajte jaja zajedno sa ljuskama, a za dodatni efekat, svako jaje pre kuvanja obmotajte nitima obične vune ili ga ubacite u staru najlon čarapu sa listom deteline ili peršuna kako biste dobili prelepe prirodne šare.

Zlatni savet za savršen sjaj

Kada izvadite jaja iz boje i ona se potpuno osuše, obavezno ih premažite komadićem vate ili gaze umočenim u obično jestivo ulje ili komadić slanine. To će boji dati dubinu, istaći nijanse i pružiti onaj prepoznatljivi praznični sjaj koji oduševljava sve ukućane.

Autor: D.S.