Šok nad šokovima!
Borislav Terzić Terza uputio je javno izvinjenje majci svog deteta, Milici Veličković, te je istkao da se ogrešio o nju i da su sve tvrdnje koje je Uroš Stanić imao o Sofiji Janićijević, bile tačne.
- S*ebala si jednu porodicu zbog slave i popularnosti - rekao je Terza.
- Mrš, pi*ka ti materina. Šta ćeš mi takav? - upitala je Sofija.
- Ja nisam potreban tebi, ti si Danetu potrebna - kazao je Terza.
– Ne, nego meni treba Dane - kazala je Sofija.
- Klekni i moli Comaru za oproštaj - dodao je Terza.
- Izvinjavam se javno Milici Veličković. Za sve mi oprosti, molim te. Sve je bila u pravu Milica. Sofija je sa mnom bila iz koristi - kazao je Terza.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: S.Z.