Hoćeš da ti vratim?! Stanija pukla od smeha kad je saznala da joj je Anđelo dao čokoladu od jagode jer joj se ne sviđa (VIDEO)

Hit razgovor!
Anđelo Ranković legao je u krevet u izolaciji, pa je tako započeo razgovor sa Stanijom Dobrojević.
- Ja se plašim kada vidim da ih prebaci...Malo votkice sa guaranom, ali ovo njeno je bilo lepo, viski sa koka kolom - rekla je Stanija.
- Pa da, samo ti malo po malo, samo još da počneš da se alkoholišeš, da propušiš i eto ti...Taman sam pomislio da je mirno sve. Ako ti smeta nešto i da ne možeš da spavaš, ti mi reci, reći ću im da se utišaju - rekao je Anđelo.
- Biće još gore - rekla je Stanija.
- Ma kakvi, ima da im kažem...Ti ako ne možeš, reci mi, samo ću da im kažem da se utišaju i to je to...Zamastio sam se - rekao je Anđelo.
- Od čega - pitala je Stanija.
- Od slatkiša, preko dana jedem jaja, tunjevinu, pirinač...Ujutru pojedem bananu i protein, uveče pirinač i tunjevinu. Imao sam ja protein, što mi nisi tražila - rekao je Ranković.
- Možeš da se upropastiš, ja sam tu mesec dana, oseća se da nije zategnuto. Nije još pihtijasto, ali ide ka tome - smeškala se Stanija.
- Ne treniram kao napolju, ali evo sad u ovih mesec dana sam dobio stomak i ovo sa strane, od slatkiša. Smanjiću, biće to okej - rekao je Anđelo.
- Mogao bi da treniraš još više, a ja ću da se pridružim - rekla je Stanija.
- Čokoladu čuvaš kao uspomenu - rekao je Anđelo.
- Ne, hoćeš da ti vratim - pitala je Stanija.
- Pa ne volim ni ja jagodu, zato sam ti i dao - rekao je Ranković.
- (smeh) Pa hoćeš da ti vratim - smejala se Stanija.
- Ne, šalim se...Najviše volim od lešnika i one mlečne...Mislio sam da zbog roze boje da voliš to - rekao je Anđelo.
- Na kvarno si mi je poslao (smeh) - rekla je Stanija.
- Ništa, onda ćemo da nađemo neku drugu - rekao je Anđelo.
Autor: Nikola Žugić