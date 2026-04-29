Treba mi neko hrabro srce: Stanija želi jakog muškarca iza sebe, a ne mekušca poput Anđela! (VIDEO)

Ne vidi potencijal u njemu!

Robot Toša porazgovarao je sa Stanijom Dobrojević i Dačom Virijevićem o njenom odnosu sa Anđelom Rankovićem kada je Stanija priznala da joj treba neko hrabro srce da stane iza nje.

- Tošo, da li si video onu sujetu nakon što je saopšteno da Stanija ostaje do finala? Anita i Luka su poludeli, čak su i istakli da Aneli treba da pobedi i da ona zaslužuje prvo mesto. Ja sam šokiran bio, kolika je to sujeta u ljudima - rekao je Dača.

- Ja ne znam da li je problem moj ostanak ili moj odnos sa Anđelom - rekla je Stanija.

- Oni su više puta istakli da je Anđelo nebitan, a sada se plaše potencijala kada bi nešto bilo, kako bi bilo - rekao je Dača.

- Tošice, šta ćemo sa Anđelom? Kako ti druženje s njim izgleda? - upitala je Stanija.

- Preslatki ste - rekao je Toša.

- Malo se povlači Anđelo - rekao je Dača.

- Meni treba neko hrabro srce da stane iza mene, da to gori. Ove slabe priče mi ne treba, ostaću solo igračica ukoliko se hrabro srce ne pokaže, ali ne vidim potencijal, više je to mekušasto - rekla je Stanija.

Autor: N.P.