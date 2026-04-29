Surovo iskren!

U novom izdanju radio "Amnezije", Uroš Stanić je detaljno razložio sva dešavanja tokom sinoćne žurke, a posebno se osvrnuo na Sofiju Janićijević.

- Mnoge su maske pale, istina je došla na videlo posle dve godine. Bilo je svađe, suza, potencijalnih ljubavi. Prva tema: Oprosti mi Milice. Kleknuo je na kolena i molio je Comaru za oproštaj. Žao mu je što je povredio i prevario sa Sofijom. Videlo se da se sj*bao, i meni se izvinio. Druga tema je: "K*rva ti je ona kojoj si napravio dete", to je izjavila Sofija. Bez trunke kajanja je opet uvredial dete i dokazala je da se nije kajala. Obična blamčina i osoba bez trunke ljudskosti. Htela je da mu skine honorane, a nasilnik uopšte nije bio. Samouništenje animir dame je bilo: "Pikirala sam te i osvetila ti se za sve". Ona je samim tim potvrdila moje reči. Ove szeone je ušla u rijaliti da bi mu se osvetila i ponizila njega i Milicu, a i dete. Prisetimo se da je prvo htela sa Milanom, ali ta priča nije imala potencijal. Ona sve radi zarad priče, klasičan je folirnat. Anita je izgovorila da Aneli treba da pobedi, ukućani su bili u šoku posle svih reči i sukoba. Aneli je izjavila da ga je volela najviše na svetu. Igrala je sa mnom i Janjušem i govorila mi je da ga je najviše volela, a Janjuš nije ostao imun na to. Filip je jutros izjavio da ima emocije prema Aneli i da neće da je kompromituje, a pred emisiju je rekao da je odlepio za Aneli i da je najbolje da se udalje jeer veza nema perspektivu, a nakon toga je završio kod Sandre u krevetu. Čim si ustao otišao si kod Aneli da se pravdaš - rekao je Uroš. Asmin i Maja su imali kamp u krevetu, žurku su izbegli. Anđelo i Stanija se muvaju i flertuju. Ona hoće porodicu i decu, a on neku neozbiljniju vezu i tu im se planovi razilaze - rekao je Uroš.

Autor: A.Anđić