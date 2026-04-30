Isplivava sve na površinu: Sofija priznala da joj je Dane poslao intimnu fotografiju, Terza je demolirao spred svima (VIDEO)

Žestoko raksrinkavanje!

Sofija Janićijević naredna je odgovarala na pitanje gledaoca.

- Kako možeš da budeš sa dedom u vezi, pa i za novac, a deda ne može da hoda i da priča - glasilo je pitanje.

- Nisam bila ni u kakvoj vezi...To što mi je slao te slike penisa, to je sa zdravstvenog aspekta, nema zveze sa emotivnim nekim odnosom...Ja sam rekla da ne može da hoda i da je morao da ide na operaciju - rekla je Sofija.

- Blam najveći života! Šta kaže, slao joj ki*u?! Blam žena. Ja ne znam kako misli ova devojka da nađe dečka - rekao je Terza.

- Pitanje je jasno kao dan...Žena je lepo rekla da je ta slika sa medicinskog aspekta, mora da je to tradicionalna bolnica neka. Pa mošnice od dede, šta može da bude ako kažete da je poslao deda đo*u sa rendgena - rekla je Kačavenda.

- Kako ti nije žao da iskorišćavate starog čoveka ti i tvoja majka - glasilo je pitanje.

- Moja mama nema veze sa tim, uplaćivao je jer ja nisam mogla da podignem. Želeo je da učestvuje u poklonima da se pošalju ovde, on ima veliku želju da budem najsrećnija na svetu i da imam sve što mi padne na pamet - rekla je Sofija.

- Kada je bilo ono za upoznavanje bivšeg momaka sa Majom od strane Takija, svi smo mu je*ali mater, ja prvi. Njena mama i onasu iste dve sponzoruše! Klasično su iznuđivale novac, imale su zajednički interes. Ja sam rekao da je ona devojka koja ne može das e zaljubi, ne postoje emocije, to je samo isključivo interes - rekao je Bebica.

- Ova osoba nema ni blama ni srama, jedinstvene su u svom poslu, pa su tako i upisane na instagramu...Kataklizma, ovo je bruka i sramota, strašno na šta je ova osoba spremna, na šta je njena majka spremna. Izvlače dedi pare iz džepa...Sve je slagala, sve je lažinjala - rekao je Stanić.

Autor: Nikola Žugić