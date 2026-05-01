Upao je u mulj i nema spasa: Aneli žali Alibabu zbog blama koji je doživeo, on menja boje! (VIDEO)

Nije joj lako!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o vezi Asmina Durdžića i Maje Marinković.

- Ne želim da iko pomisli da sam u bilo kom segmentu kao on, ne mogu da verujem šta on izgovara. Ja sam više negde oguglala na sve to što on meni govori, ali ovo sve što slušam sa strane meni je to strašno. Malopre razmišljam i mislim da bi njegovi roditelji i brast pristali da uđu za džabe da pokušaju da ga izvuku iz mulja, ali on je upao u rupu i mislim da nema spasa - rekla je Aneli.

- Je l' on tebi deluje kao da mu je loše? - upitala je Ivana.

- On je ovo želeo i postao je fanatik rijalitija. Studirao je Majine odnose i dobro je znao kako Maja reaguje u tim odnosima. Nije on totalno oguglan na sve ovo, itekako on zna šta mu sledi posle ovoga i u kolikom je kanalu. Maja ga naziva kučetom, opisuje mu njegov polni organ i gde ćeš veće poniženje posle toga? Ja nekad izgubim svest da nas gledaju milioni ljudi, uvek me sramota ljudi u produkciji jer zaboravim da su tu i gledaoci - rekla je Aneli.

