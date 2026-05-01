On nije na povocu, ima omču oko vrata: Matora urnisala Alibabu brutalnim prozivkama, Filip ponizio Aneli! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Lepi Mića dobio je reč kako bi prokomentarisao sukob Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Asmin je Maju osvajao, a ona je ovde tvrdila da nikad neće biti s tobom i obraćala se Takiju. Šest meseci si se trudio oko nje, a onda se ona s tobom smuvala iz inata Staniji. Maju interesuje samo kadar i ništa više, a onda dođe i kaže da je ona institucija. Ona se ponosi lošim stvarima, a vi pravite od nje Boginju - rekao je Mića.

- Meni je svađa Aneli i Maja katastrofa, ne volim to psovanje. Ja Aneli gotivim ovako, ali ne podržavam način na koji ona učestvuje i ne volim to. Nisam roditelj i ne mogu da se stavim u tu ulogu kad to nisam, tako da ne mogu da pričam da li je ona loša majka ili on loš otac. Meni je katastrofa što Maja priča o tome, a ona nije roditelj. Asmin i ona su mi oboje krivi, pola pola su mi - rekao je Filip.

- Svi akteri već unose nervozu, a mažu nas g*vnima. Ja sam prošle godine imala najveći blam i molila sam Boga da se završi i ćutala dok oni žele da se ovo nastavi. Maja je danas rekla da mora da stane na Anelinu stranu jer je ne provocira. Sad ide druga priča, a čujemo i da je Stanija u pravu, nervira me selektivna pravda. Kada je Bebica u pitanju on je bolesnik kog Teodora drži na povocu, a ovo što Maja radi Alibabi nije ni povodac nego je ovo omča oko vrata. On je izgubio minimalno poštovanje koje je ostalo kod ljudi - rekla je Matora.

- Ja Staniju nisam dirao 15 dana, a ona mene gazi. Uvek ublažim - rekao je Asmin.

- Mrš smeće jedno - rekla je Stanija.

Autor: N.B.