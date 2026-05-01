ONA JE NJEGOVA TIHA PATNJA: Nakon Teodorinih pretnji da će RASKRINKATI Terzu i otkriti da joj se udvarao, za Pink.rs se oglasila njena majka Slavica i progovorila o svemu! OVO SU DETALJI!

Stavila sve karte na sto!

Tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', Teodora Delić iznela je tvrdnju da je Borislav Terzić Terza nakon ''Elite 7'' pokazivao simpatije i naklonost prema njoj, te i da joj se u prošlosti udvarao. Naime, kako je ona istakla, slao joj je poruke koje su imale konotaciju, koja je prevazilazila granice prijateljskog odnosa, a kako je rekla, ima nameru da obelodani prepiske, iz kojih se može zaključiti da je nije gledao kao drugaricu.

Portal Pink.rs kontaktirao je njenu majku, Slavicu Delić, koja je prokomentarisala novonastalu situaciju i otkrila kako gleda na ovo, kao i da li je znala za Terzićevo udvaranje njenoj ćerki.

Slavica je otkrila da joj je Teodora spominjala prepiske sa Terziće, ali da nije prešla granice i da mu je jasno stavila do znanja da sa njim neće preći granicu prijateljskog odnosa.

- Pričala mi je kada je izašla iz ''Elite 7'', da je tražio da izađu i da se viđaju. Želeli su da idu u provod. Ona je tada bila sa Bebicom. Na neki način joj se nabacivao, ali je ona to odbijala. Ona je govorila Bebici da je Terza smara. Ona je njegova tiha patnja. Već tri godine pokušava da je smuva. Kada se pomiri sa Bebicom, on je najstrašnije vređa. Nije očekivao da će se pomiriti sa njim, očekivao je da će imati slobodan prolaz do nje. Teodora ne gleda njega na taj način. Ona samo s njim može da igra kad je žurka. E, sad, kada je pokušao da joj podigne suknjicu, više ga ni kao druga kada igraju neće gledati - istakla je Teodorina majka.

