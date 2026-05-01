Žestoko raskrinkavanje Mikija Dudića: Proglasio Aneli ženom lakog morala, takmičari ubeđeni da mu je tiha patnja! (VIDEO)

Miki poludeo!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Miki Dudić vređa Aneli Ahmić da je devojka niskog morala.

- Naravno da ovo nisam očekivala od Mikija i da me svrstava u priču s nekim ženama. On nije mogao da uđe sa mnom u priču jer se mi družimo, a meni neko mora da se svidi i fizički i psihički da bi ušla s nekim u neku priču. To što sam ja dozvolila da on i ja budemo bliski i da se zezamo, ne daje za pravo da me komentariše tako. Očigledno ima loše mišljenje o meni, zato ću prepustiti njemu reč da ispriča ovo - rekla je Aneli.

- Ja se ovoga ne sećam, ne vidim razlog da ovo kažem. Ja stvarno da mislim da je ona koketa površna i to, ali nikada ne bih rekao da je k*rva. Nemam razloga da kažem da je k*rva jer smo prijatelji od početka, a imali smo neke peckalice nakon njenog raskida sa Lukom. Ja se izvinjavam Aneli javno pred svima zato što je ona baš bliska sa mnom - rekao je Miki.

- Miki je muvao Aneli i on gleda šta Aneli radi, to je istina. Miki treba meni da kaže da mu se ne sviđa šta ja i Dragana navodno provomišemo, onda bih rekla: ''Svaka ti čast''. On se loži na Aneli, pokušao je da bude sa njom, ali ga je Janjuš sprečio i tu je stalo. Ukoliko on može da kaže za snajku Enu onakve reči, onda može i za mene - rekla je Matora.

- Ne znam čemu pravdanje, vrlo je jasno šta si rekao ovde. Aneli je tvoja neka tiha patnja, ovo je rijaliti i nema potrebe da se tako pravdaš - rekao je Ivan.

- Ne mogu da očekujem da me ovako nazove jer čovek mene stalno hvali i daje mi neke savete, nikada me nije uvredio i prosto mi je neshvatljivo da je on to za mene izgovorio - rekla je Aneli.

