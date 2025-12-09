Nemoj meni da se brecaš da te ne bih gazio: Alibabi pala roletna zbog laži Hane i Uroša, žestoko ih prekoreo! (VIDEO)

Poludeo!

Asmin Durdžić došao je u pušionicu gde ga je napao Uroš Stanić zbog vređanja Hane Duvnjak, a u tom momentu je Alibaba poludeo zbog laži i razdrao se na Hanu.

- Ona kad priča da ima još stvari, ispada lažov jer nema više toliko stvari velikog. Ispadamo foliranti kada zastanemo i nečega se ne setimo, a ne mogu da se setim velikih stvari - rekao je Nerio.

- Aneli laže sve i nastavlja da priča - rekla je Hana.

- Ona nek laže, ja neću - rekao je Nerio.

- Ispada kao da te ona sad tera da lažeš - rekao je Uroš.

- Da, tako ispada - rekla je Hana.

- Govoriš joj da je folirant i žrtva, kako te nije sramota - rekao je Uroš.

- Nemoj meni da se brecaš da ja tebe ne bih počeo da gazim - rekao je Alibaba.

- Nemoj ti da se dereš na nju - rekao je Nerio.

- Došao sam kao drug da ti kažem da te ona danas unakazila, a ti ćutiš. Ti sad pričaš meni da sam te ja nazivam folirantom, već tri dana te pratim - rekao je Alibaba.

- Rekla mu je Hana kako je bilo, ali on prepričava drugačije - rekao je Nerio.

- Onda njega napadaj, a ne mene. Od čega on nju da brani? Rekao sam joj kao drug da ide u emisiju i da priča argumentovano - rekao je Alibaba.

- Sve isto sam joj ja rekao - rekao je Nerio.

- Kako da ne - rekla je Hana.

Autor: N.Panić