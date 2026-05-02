Ovo je prava slika njihovog sina i brata: Stanija otkrila da je Asminova porodica očekivala da će ga njen ulazak vratiti na pravi put! (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Stanijom Dobrojević, koja je bez dlake na jeziku pričala o svom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Nakaza, u njemu nema duše. Ne da su mi presele pare, nego su mi na nos izašle. Imala sam sve pre njega. Meni je na nos izašlo otkako je ona ušla, poverenje je poljuljano i više me nikad nije imao kao što me je imao tih mesec dana. Rekla sam Maji da nemam sa čim da žalim i kad padne da nije završio. On ne može svoju novu devojku da ispoštuje, Majče u punoj snazi koja to voli. Neka uživa, ja njoj ne zavidim - govorila je Stanija.

- Zbog čega Asmina zoveš rijaliti k*rvom? - pitao je Darko.

- Jer je prodao svoju malu porodicu zarad rijalitija i mene, a onda je i mene prodao. Prodao je majku Melvidu koja je operisana, a ovde je razvlače i nema šta ne govore. Prodao je svog brata u kog se kune i njegovu decu. Njemu je stalo samo do zarade i trenutno Majine p*čke - nastavila je Stanija.

- Kako komentarišeš što je Asmin rekao da je žrtva svojih bivših devojaka, a ne vi njegova? - pitao je voditelj.

- Presmešno. On bi voleo da bude žrtvica da bi bio voljen u narodu jer misli da su samo tako voljeni, a ne zna da treba imati čast i karakter. On je ker i obična džumara i najomraženiji lik koji je ušao u ovaj projekat. Njegova porodica je jedva čekala moj ulazak i mislili su da ću da ga dozovem pameti i prisetim ga ko je stari Asmin, ali je ovo prava slika njihovog sina i brata - govorila je Stanija.

Autor: A. Nikolić