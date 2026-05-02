Mina i Viktor ne kriju da je Stanija unela nemir u njihovu vezu, oni uprkos svemu nastavljaju dalje: Ne peckam se na to! (VIDEO)

NApetost na vrhuncu!
U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Joca novinar postavio je pitanje Viktoru Gagiću.
- Koliko ti smeta što Mina u poslednje vreme stalno ljubomoriše na druge devojke - glasilo je pitanje.
- Ljubomoriše non stop. Napočetku je ljubomorisala na Aneli, sad je to prošlo. Ja ništa ovde ne radim, ne dajem nikakav povod - rekao je Viktor.
- Od kad Mina sumnja u tvoje emocije - nastavio je Joca.
- Zbog neog mog ponašanja, što sam u svađi hladan - rekao je Viktor.
- Šta si primetila između Stanije i Viktora - glasilo je pitanje.
- Nisam ništa primetila. Nije meni Stanija problem - rekla je Mina.
- Kakvu si Viktorovu reakciju očekivala - pitao je Joca.
- Da kaže da u jednom momentu ne treba tako da se izražava, da tepa, da nekog zove pilence. Mislim da to nije okej. Sa Viktorom treba razgovarati polako i smireno što ja to ne umem. Ja to nisam ni čula kad je ona rekla, posle sam joj tražila da to pestane da radi - rekla je Mina.
- Kako reaguješ kad čuješ da Stanija kaže da se oni peckaju - nadovezao se Joca.
- Ne peckam se na to. Mene ne može na to da uhvati. Verujem više Viktoru nego Staniji - rekla je Mina.
Autor: Teodora Mladenović