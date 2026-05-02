PENTHAUS SAM STEKLA S OVIH DESET PRSTIJU! Stanija progovorila o mukotrpnom radu koji joj je obezbedio LUKS nekretninu, pa priznala da je to mnogima TRN U OKU! (VIDEO)

Naredni gosti u emisiji ''Sa mesta splačina'', kod voditeljskog para, Dače Virijevića i Milene Kačavende bili su Marko Janjušević Janjuš, Stanija Dobrojević i Luka Vujović.

- Janjuše, šta ti je zasmetalo togom Stanijine rasprave sa Anitom i Lukom? - upitala je Kačavenda.

- Stanija je bila u svađi sa Lukom i Anitom, te je po ko zna kojim putem pomenula da je zaradila sa svojih deset prstiju za penthaus. Stanija, srećo, molim te makar reci stan, a ne taj penthaus. Meni je tad džigerica proradila. Ja nemam problem sa tim što se svađa sa Lukom i Anitom, ali ta izjava mi je baš zaparala uši - rekao je Janjuš.

- Kada Stanija radi stvari, za koje sam ja uvek govorio da su loše, mogu da joj zamerim da mi se ne dopadaju. Ne mogu da zameram na stvarima koje i sam radim. Zamerio sam kada je rekao da je Asmin loš otac - kazao je Luka.

- Da li je Stanija loša drugarica Tamari? - upitao je Dača.

- Ne mogu da pričam kakva je, jer ne znam taj odnos. Stanija samo nije imala neke izjave koje su mi delovale okej, a koje su se ticale Anite i mene, a kada se obraćala Tamari - kazao je Luka.

- Ovo što je Janjuš rekao da ja stalno potenciram priču za deset prstiju. Evo, pričajte i vi vaše priče životne - kazala je Stanija.

- Stanija, zlato nemaš problem sa mnom. Nemam ja problem nikakav sa tobom, ženo. Nemoj odmah taj besan stav, Stanija - kazao je Janjuš.

- Ti si ta koja je govorila za Anitu svašta, da je nju razvaljivao Marko Marković, komentarisala njenu trudnoću sa mnom, a onda si govorila da ti ona aludira na trudnoću - rekao je Luka.

- Svako ko misli da će doći do penthausa slikanjem golišavim, neka počne. Slikala sam se kako sam se slikala. Jedina garancija je red, rad i disciplina. Ja sam bila uporna. Bila sam u rijalitiju, zaradila sam, uspela sam jer sam se trudila konstantno. Uspeh sam napravila teškim trudom i radom. Penthaus sam stekla s ovih deset prstiju - rekla je Stanija.

