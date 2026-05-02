NEKA ODLUČI DA LI ĆE NAM PRIJATELJSTVO BITI UNIŠTENO: Stanija vidno kivna na Tamaru Radoman, preispituje njene namere! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Stanija Dobrojević, progovorila je u emisiji ''Sa mesta splačina'' o sukobu sa Anitom Stanojlović i Lukom Vujovićem.

- Stanija, Luka je rekao da ti možeš samo da sanjaš da se ostvariš kao majka, a ne Anita za sanja o tome da živi u Americi - kazao je Dača.

- Ja na to gledam kao udarac na mene, s Lukine strane - kazala je Stanija.

- Ne! To nije tako. Ja sam rekao samo da ne znam što bi Anita sanjala o takvim stvarima, a jedna žena, pretpostavljam, uvek želi da se ostvari kao majka, što je rekla i sama Stanija - kazao je Luka.

- Dosta se priča o tome da li ste Tamara i ti drugarice i kako gledaš na to što ona brani Anitu i što joj je govorila da tebi peva pesmu ''Bogata sirotinja'' ? - upitao je Dača.

- Ja sam Tamaru pitala da li zastupa Anitu, ona je rekla da ne, nego je čisto eto upoznala Anitu. Spominjala se neka ''fleška'', pa sam se ja zapitala s kim sam ja godinama bila prijatelj. Ispostavilo se na kraju da je ona spavala sa Stanićem u krevetu, da zna i Anđela dobro. Ja sam je posavetovala, odnosno rekla sam javno, da joj ne treba to da zastupa Anitu. Da li će naše prijateljstvo da opstane, ili će biti ovde uništeno, to ona sama neka odluči, to je na njoj - rekla je Stanija.

Autor: S.Z.