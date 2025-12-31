AKTUELNO

KAD IZAĐEŠ, MOŽDA ĆE BITI SVADBA: Zlata obavestila Mikija da ljubav Peje i Ene cveta, pa otkrila da li nešto zamera kada je reč o njegovom učešću u 'Eliti 9!' (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Miki Dudić obavio je razgovor sa članovima svoje porodice, koji su dali sud o njegovom učešću. Njemu su u posetu došli njegovi roditelji Zlata Petrović i Miki Dudić, kao i sin i ćerka.

- Šta mu zameraš, Zlato? - upitao je Milan Milošević.

- Ništa, samo da jede više. Ništa mu apsolutno ne zamera - kazala je Zlata.

- Da li si pitao za Teodoru(bivšu devojku) - upitao je Milan Milošević.

- Pa ne, sve je jasno. Čim čestitku nije poslala, sve se zna - rekao je Miki.

- Sine, sve je kako treba, nemoj da brineš. Sve je u najboljem mogućem redu. Mnogo su te se Peja i Ena uželeli, super su. Kad izađeš, možda će biti neke svadbe - rekla je Zlata.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

