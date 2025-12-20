AKTUELNO

Zadruga

STALA NA PUT NAGAĐANJIMA: Kačavenda otkrila šta joj je na duši kada je reč o njenom druženju sa Janjušem: NISAM MOGLA DA GARANTUJEM DA SE NEĆU ZALJUBITI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavila sve karte na sto!

Učesnici Elite biraju osobe koje su najrealnije u ljuavnim i partnerskim odnosima. Naredna je svoj stav iskazala Maja Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo, nisi nametljiv i ne radiš stvari da bi se namertnuo učesnicima. Ispravan si i imaš kodekse. Filip je takođe dečko koji je sve karte stavio na sto, samo što se žene ponašaju kao da ne čuju šta on govori. Luka, ti si na trećem mestu. Koliko god ti radio loše stvari, ja te razumem. Imam razumevanje kad si ti u pitanju - rekla je Maja.

- Sofija je na prvom mestu. Anđelo je dečko koji tera svoju priču, a Janjuš je osoba koja zna šta želi i kako funkcioniše - rekao je Filip.

- Na prvom mestu je Luka. Smatram da je sada realan u odnosu sa mnom. Na drugom mestu je Mina, a na trećem Viktor - kazala je Anita.

- Ja moram da kažem da ja nisam mogla da predvidim kako će se Janjušev i moj odnos dalje odvijati. Nekada se iz druženja dese neke stvari, a nekad se prekine i prijateljstvo, što se desilo Janjušu i meni. Imam potrebu to da kažem u svoje ime. Ovde sam treću sezonu i nisam došla da se udajem, imam dva sina i ne igram se sa tim. U ovu sezonu sam rekla da ne mogu da se zakunem u to da li ću da se zaljubim - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

