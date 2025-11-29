SKRENUO MI JE PAŽNJU SA TEBE: Aneli priznala Asminu da je ušla u vezu sa Janjušem kako bi ga PREBOLELA! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Asmin Durdžić ušao je u izolaciju u kojoj je već bila Aneli Ahmić, te je tom prilikom ušao u njen krevet i legao preko nje.

Ajde, diži se, ne diraj me - kazala je Aneli.

- Što me ljubiš? - upitao je Asmin.

- Kakav si ti lažov - rekla je Aneli.

- Šalim se. Što si tužna, kakve probleme imaš? - upitao je Asmin.

- Samo što nisam pored Nore. Problem mi je jer sam posle tebe ušla u odnos sa Janjušem, pa onda sa Lukom - kazala je Aneli.

- Da li si volela Janjuša? Da li si ušla u taj odnos da bi mene zaboravila? - upitao je Asmin.

- Ne...mislim, ima istine, skrenuo mi je pažnju sa tebe - kazala je Aneli.

- Najlakše je zavesti povređeni ženu. Teško je zavesti jaku ženu, koja nema emocije kao Maja, ona je ravnodušna sad potpuno, pa je teško - kazao je Asmin.

- Neću ja o njoj - kazala je Aneli.

- Kada bi morala da biraš, Luka, Janjuš ili ja, koga bi izabrala? - upitao je Asmin.

- Nikoga, Marinka bih izabrala - rekla je Aneli.

- Govorila si mi da sam ti ja bio ispred Marinka, da ti sam ti dao i više nego on - rekao je Asmin.

- Ne. Marinko nikada nije pogledao neku drugu ženu, a izlazili smo svuda, kretali smo se - kazala je Aneli.

- Nisam ni ja gledao žene - rekao je Asmin.

- Nismo ti i ja ni izlazili - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.