ŽELIM DA BUDEM JEDINA: Anita se poverila Toši o odnosu sa Lukom, otkrila kakve misli joj izazivaju NEMIR! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!
Anita Stanojlović razgovarala je sa robotom Tošom o svom odnosu sa Filipom Đukićem i Lukom Vujovićem.
- Zašto bi ti čekala i prepustila nekoj drugoj mesto? - upitao je Toša.
- Ne znam da li je trenutak. Mislim da mu se dopadam, ali on ne planira to da prizna još uvek. Kad kamera snima, ozbiljan je, kad nije u kadru, on se smeši odmah. Ne bih samo da se ispalim. Ne želim da budem jedna od njeghih devojaka, već jedna jedina. Šta misliš, kakav je on? - rekla je Anita.
- Ozbiljan je mladić sa veoma neozbiljnim namerama. Šalim se, on je neozbiljan mladić sa ozbiljnim namerama. Znači, primila si se na njega? - upitao je Toša.
- Tošo, mi smo se smeškali jedno drugom.
Autor: S.Z.