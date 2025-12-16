AKTUELNO

Zadruga

ŽELIM DA BUDEM JEDINA: Anita se poverila Toši o odnosu sa Lukom, otkrila kakve misli joj izazivaju NEMIR! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavila sve karte na sto!

Anita Stanojlović razgovarala je sa robotom Tošom o svom odnosu sa Filipom Đukićem i Lukom Vujovićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto bi ti čekala i prepustila nekoj drugoj mesto? - upitao je Toša.

- Ne znam da li je trenutak. Mislim da mu se dopadam, ali on ne planira to da prizna još uvek. Kad kamera snima, ozbiljan je, kad nije u kadru, on se smeši odmah. Ne bih samo da se ispalim. Ne želim da budem jedna od njeghih devojaka, već jedna jedina. Šta misliš, kakav je on? - rekla je Anita.

- Ozbiljan je mladić sa veoma neozbiljnim namerama. Šalim se, on je neozbiljan mladić sa ozbiljnim namerama. Znači, primila si se na njega? - upitao je Toša.

- Tošo, mi smo se smeškali jedno drugom.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

OVO JOJ STVARA NEMIR: Ena se poverila Gruji, otkrila šta joj najviše smeta u Pejinom ponašanju! (VIDEO)

Zadruga

NEMAM ŽELJU DA SE POMIRIM SA NJIM: Aneli progovorila o svojim emocijama prema Luki, pa se osvrnula na primirje sa Asminom: ŽELIM SA NJIM DA BUDEM DOBR

Zadruga

RASULA SE NA KOMADE: Anita priznala da je TIŠTI Anđelovo prebacivanje, otkrila da joj svaka njegova reč SLAMA SRCE, Toša rešio jednim gestom da joj po

Zadruga

DOPADAM SE ASMINU: Maja progovorila o odnosu sa Durdžićem, otkrila na kakvoj je ralaciji sa Filipom, pa žestoko oplela po Teodori i Bebici! (VIDEO)

Zadruga

ODSVIRALA KRAJ! Aneli rešila da presavije tabak i isključi svaku mogućnost za pomirenje sa Lukom, otkrila da se joj se emocije prema njemu gase! (VIDE

Zadruga

ŽELIM DA UŽIVAM, A NE DA BUDEM KIP: Aleksandra totalno odjavila Ivana, pokušala da se opere od Terze, pa joj on priznao SIMPATIJE! (VIDEO)