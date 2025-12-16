ŽELIM DA BUDEM JEDINA: Anita se poverila Toši o odnosu sa Lukom, otkrila kakve misli joj izazivaju NEMIR! (VIDEO)

Anita Stanojlović razgovarala je sa robotom Tošom o svom odnosu sa Filipom Đukićem i Lukom Vujovićem.

- Zašto bi ti čekala i prepustila nekoj drugoj mesto? - upitao je Toša.

- Ne znam da li je trenutak. Mislim da mu se dopadam, ali on ne planira to da prizna još uvek. Kad kamera snima, ozbiljan je, kad nije u kadru, on se smeši odmah. Ne bih samo da se ispalim. Ne želim da budem jedna od njeghih devojaka, već jedna jedina. Šta misliš, kakav je on? - rekla je Anita.

- Ozbiljan je mladić sa veoma neozbiljnim namerama. Šalim se, on je neozbiljan mladić sa ozbiljnim namerama. Znači, primila si se na njega? - upitao je Toša.

- Tošo, mi smo se smeškali jedno drugom.

