RASULA SE NA KOMADE: Anita priznala da je TIŠTI Anđelovo prebacivanje, otkrila da joj svaka njegova reč SLAMA SRCE, Toša rešio jednim gestom da joj popravi dan! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Robot Toša razgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem o novim dešavanjima u Beloj kući.

- Šta ima, Tošo? - upitao je Janjuš.

- Ništa nema. Šta ima kod vas ovde? - upitao je Toša.

- Imam svašta, došle su Maja i Vanja sa novim gu*icama. Dobre su sad, biće sve to dobro, nadam se - kazao je Janjuš.

- Anita, da li misliš da će se Teodora i Bebica pomiriti? - upitao je Toša.

- Mislim da će se pomiriti. Dajem im rok mesec dana da ozvaniče taj odnos - kazala je Anita.

- Anita, šta ima? - upitao je Toša.

- Veoma mi je teško to što mi Anđelo govori. Stvari koje su se spominjale, nisu istina, Anđelo to zna, a ponaša se kao da ne zna neke stvari - kazala je Anita.

- Ne brini, Anita. Rešio sam da te obradujem i da te iznenadim čokoladicom. Uvek imaš nekog ko misli na tebe, verovatno ti to tako ne izgleda - rekao je Toša.

- Hvala ti Tošo, znači mi to. Ja sam uvek iskrena, to me košta. Ispaštam jer se trudim da uvek kažem šta imam i kako stvari stoje, pa mi se to obije o glavu - istakla je Anita.

- Evo ti čokolada, Anita - kazao je Toša.

Autor: S.Z.