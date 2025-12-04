Stavila sve karte na sto!
Robot Toša razgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem o novim dešavanjima u Beloj kući.
- Šta ima, Tošo? - upitao je Janjuš.
- Ništa nema. Šta ima kod vas ovde? - upitao je Toša.
- Imam svašta, došle su Maja i Vanja sa novim gu*icama. Dobre su sad, biće sve to dobro, nadam se - kazao je Janjuš.
- Anita, da li misliš da će se Teodora i Bebica pomiriti? - upitao je Toša.
- Mislim da će se pomiriti. Dajem im rok mesec dana da ozvaniče taj odnos - kazala je Anita.
- Anita, šta ima? - upitao je Toša.
- Veoma mi je teško to što mi Anđelo govori. Stvari koje su se spominjale, nisu istina, Anđelo to zna, a ponaša se kao da ne zna neke stvari - kazala je Anita.
- Ne brini, Anita. Rešio sam da te obradujem i da te iznenadim čokoladicom. Uvek imaš nekog ko misli na tebe, verovatno ti to tako ne izgleda - rekao je Toša.
- Hvala ti Tošo, znači mi to. Ja sam uvek iskrena, to me košta. Ispaštam jer se trudim da uvek kažem šta imam i kako stvari stoje, pa mi se to obije o glavu - istakla je Anita.
- Evo ti čokolada, Anita - kazao je Toša.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.