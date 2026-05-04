Popadaćete od smeha, Uroš i Janjuš planiraju zajedničko letovanje u Crnoj Gori: Stanić misli da je Ada Bojana reka! (VIDEO)

U toku neformalog razgovora, Janjuš i Uroš su ušli u konverzaciju sa Anđelom i Vanjom, te su počeli da planiraju gde će ovog leta putovati.

- A čekaj, Ada Bojana, gde vi tu spavate, pored mora ili? - pitao je Uroš Janjuša.

- Pored vode - odgovorio je Janjuš.

- One drvene kućice? Je l' to kao Maldivi? - nastavio je Uroš.

- Ne. Direktno skačeš sa terase direktno u reku - rekao je Janjuš.

- A to je reka. Ja mislio more. Pa šta ćemo na reci da blejimo - rekao je Uroš.

- Uliva se u more - rekao je Janjuš.

- Znam Janjuše ali plivaš u reci. Koliko treba do mora? - nastavio je Uroš.

- Sto metara - odgovorio je Janjuš.

- Sto metara, koliiko je to? Ja do hotela moram da plivam? - dodao je Uroš.

- Ne moraš da plivaš, odeš čamcem - rekao je Janjuš.

- Pa neću, mnogo je duboko. Ja volim plićak. Znači prvo jezero, reka pa more. Imamo reku i u Beogradu. Ja sam mislio da je Ada Bojana more - rekao je Uroš.

- Zamisli da uzmem da snimamo put od Beograda do Crne Gore, zaradili bi za more - konstantovao je Janjuš.

- Bolje negde drugde Janjuše - nastavio je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović