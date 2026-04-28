Smeh do suza! Janjuš ispričao takmičarima kako je naučio da vozi auto, Uroš ga unakazio provokacijama (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš ispričao je svojim cimerima kako je naučio na vozi automobil, a oni su se prevrtali od smeha.
- 2020. sam upltio vožnju i nikad nisam otišao - rekao je Janjuš.
- Pa jesi onda kupio dozvolu?! - pitao je Uroš.
- Šta sam radio? - iznervirao se Janjuš.
- Ti da me učiš da vozim, a ni ti ne znaš - rekao je Uroš.
- Ja njega ne bih smeo preteći, išao bih za njim dok negde ne skrene - rekao je Ilija.
- Policajac je Toša - rekao je Janjuš.
- Ja otiđao u Nemačku, otvorio kafić i drug mi kaže da moram imati auto, nemoguće je nikako. Ja nikad nisam seo u auto. Dva puta upalio tatin auto, prebio me kao konja i to je to. On mi dovezao pasata ispred kafića, a ja sedim i gledam u auto, ne znam šta da radim. Ja odem u auto, da ga parkiram, ne znam da ga upalim. Ja zovnem konobaricu i ona mi kaže šta je ključ. Ona mi upali, ja malo po malo, rikverc, na put, semafor, crveno i nekako dođem. Ja došao u kafić kao znam da vozim, oni mi kažu moram da idem 35 kilometara. Ja zapucam kroz ceo Frankfurt, uključujem se na autoput, ljudi lete pored mene - rekao je Janjuš.
