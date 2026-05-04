Ti si me muvao, nudio si mi nekretnine! Miki udario na Stanijino dostojanstvo, ona ga pred svima raskrinkala (VIDEO)

Haos!

U toku je "Mićina igra istine". Ivan Marinković je prokomentarisao večerašnje procente Stanije Dobrojević i Luke Vujovića, nakon čega su Miki i Stanija uleteli u sukob.

- Ako ovako nastaviš ti ćeš da padneš dosta - rekao je Ivan.

- Moja armija je kao Gastozova - rekla je Stanija.

- Stanija je godinama u rijalitiju, ništa čudno. Mislim da je ovo neki Lukin poraz s obzirom da je ovde dve godine - rekao je Ilija.

- Ovo znači da ni Anitina podrška nije za Luku? - pitao je Mića.

- Po ovome izgleda da nije - rekla je Sofija.

- Čudno da ovaj ima samo 15 % s obzirom da ona ima armiju napolju - rekao je Ilija.

- Odnosi njeni sa Filipom, mešanje u odnos Luke i Aneli, njeno ponašanje, skakanje...To je najveći njen uzrok. Da se ponašala kao pobednica - pričao je Terza.

- On je imao podršku sa mnom, a šta se izdešavalo sad ne znam - rekla je Aneli.

- Ja sam uvek gradio stavove temeljno, ne možeš da imaš stva preko noći. Ja sam za Staniju pokomemntarisao da je sponzoruša i da je na konto svog posla uspela. Prodaje svoju intimu - rekao je Miki.

- Poznaješ me preko čoveka iz senke. 15 godina sam u rijalitiju, 100 hiljada sam zaradila kao student, šetala gola u rijalitiju, završila fakultet, a vi drndate o platvofmi koja postoji tri godine. Skinite se svi goli, pa da vidimo ko će da zaradi. Nema od toga zarade - rekla je Stanija.

- Za mene je to niskomoralna osoba! - rekao je Miki.

- Sram te bilo - rekla je Stanija.

- Sve si napravila preko njegovog džepa - kao je Miki.

- Stanija je provokativnim fotografijama došla u javnost, a to nema veze sa njenim finansijskim stanjem, brkate dve stvari - rekao je Ilija.

- Ti si se meni udvarao, nudio si mi nekretnine - rekla je Stanija.

- Ženo, ja nisam s tobom progovorio četiri rečenice.

Autor: A.Anđić