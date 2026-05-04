Hvala ti, ali ispala si zla i kvarna: Stanija bez dlake na jeziku urnisala Maju, ona nije mogla da prećuti na žestoke prozivke! (VIDEO)

Pljušte provokacije!
Stanija Dobrojević danas ima mogućnost da deli cimerima budžet obzirom da je ovonedeljni vođa, a ona je naredni mali budžet dala Maji Marinković.
- Drugi mali budžet za moju bivšu drugaricu koju poznajem od Zadruge 2. Bila sam ti prijatelj, ali ti meni nisi. Hvala ti što si uzela ovo smeće i radi s njim šta želiš. Žao mi je što se ovako završilo naše poznanstvo, ali možda je tako bolje. Teraj sa ovim smećem i radi šta god hoćeš, mislim da nema potrebe više da se vređamo jer se sve vrti u krug. Ova džukela te namerno uvlači u svađu sa mnom, tako da smo ti i ja rešile prvih dana što se mene tiče. Na kraju cele priče ti kažem: ''Hvala'', ali isto tako mislim da si ispala jako zla i kvarna. Mislim da si mnogo više od odnosa sa Đukićem, od manipulatora koji je dan pre ulaska u vezu izlazio da potpiše tužbu od Takija - rekla je Stanija.
- Nikada ti neću oprostiti neke stvari koje si mi izgovorila. Ti si rekla da me otac podvodio kao i da sam opštila sa maminim dečkom. Mislim da si neko ko progoni nas po kući - rekla je Maja.
- Veliki budžet za Daču mog bebuška. On je sam našao način da mi priđe i mi se odlično družimo. Ja te gotivim, imamo lepo naše druženje i samo tako da se nastavi i dalje. Nemoj da se pecaš šta ti ljudi u kući misle, to moraš da znaš - rekla je Stanija.
- Vidimo kakvu si reakciju izazvala, hvala ti na tome. Moram da ti kažem da su se svi udružili protiv tebe - rekao je Dača.
Autor: N.P.