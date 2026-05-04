Progutao te rijaliti: Stanija zamerila Luki što je prodao za sitno, on brže-bolje skočio da se pravda! (VIDEO)

Bukti rat!

Stanija Dobrojević danas ima mogućnost da deli cimerima budžet obzirom da je ovonedeljni vođa, a ona je naredni budžet dala Sandri Todić.

- Sledeći budžet za Todićku s kojom me bivši dragi varao. Ušla si skroz nabrijana i prozivala si me, a ja te ne poznajem. Protiv tebe nemam ništa, furaj dalje svoju priču samo ne znam da li te Sita nagovorila da budeš s Filipom i da joj zezneš sestri moguću vezu - rekla je Stanija.

- Bila sam dobra sa Lukom i Anitom, ali je došlo do sukoba koji su negde samo potencirali. Mislim da je problem bio Anđelo i da si pokazala sujetu, a Marku ne bih pominjala jer tu si mu služila kao i Zoli. Znaš da sam slaba na trudnoću, smatram da trebaš da budeš srećna trudnica i da uživaš u svojoj trudnoći. Na neki način smo povezane preko Tamare, koja sad zastupa tebe, ali dobro. Luka, nazivaš me da sam kvarna dok ja za tebe mislim da nisi loš momak i da nemaš kvarnu energiju nego da te pojeo rijaliti previše. Možda ti smetam zbog fanova i tako dalje. Pričaš Luka o moja dva miliona, a Aneli je kupila sebi Roleks i tako dalje - rekla je Stanija.

- Kakve veze ima moja zarada sa ovim? - upitala je Aneli.

- Toliki si novac uzela na kontu mog imena - rekla je Stanija.

- Ti pričaš o Maji i Asminu, mislim da si se ti skroz pogubila i da je tebe pojeo rijaliti. Nemoj da misliš da procenti zanimaju nekog jer ću ti dati sto primera gde procenti nisu realni. Ja grešim u sto situacija, a ti ne priznaješ nijednu grešku. Podela ti je užasna jer nikom ništa nisi rekla - rekao je Luka.



Autor: N.P.