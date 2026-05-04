Ponaša se kao da je ostarila 30 godina! Uroš proglasio Maju najnesrećnijom ženom do sad, Asmin užasno utiče na nju (VIDEO)

Takmičari danas biraju tri najnesrećnije osobe, a reč je dobio Uroš Stanić.

- Luka je prva osoba koja nije srećna. Duga osoba je Teodora, nije srećna sa Bebicom, samo se vratila na nešto što je sigurno. Ne ispunjava je odnos sa Bebicom. Treća osoba je Maja. Ona je nesrećna u odnosu sa Asminom, konstantno imaju svađe. Zbog inata je uplovila u vezu sa Asminom. Ne mogu da je zadovolje s*ksualni odnosi. Kad je bila sa Stanislavom, gorelo je! Nije ležala po ceo dan u krevetu. Fali mi Maja sa početka sezone, ponaša sa kao da je ostarila 30 godina - rekao je Uroš.

- Luka je nesrećan, vređa sve koji ga realno komentarišu. S obzirom da znamo da je Anita trudna i da će im se desiti nešto najlepše trebao bi da bude srećan. Imate pametnije stvari koje možete da radite u rijalitiju. Ako je Anita pričala da ne želi da se svađa sa Stanijom, što ti odgovaraš svakome. Treće mesto je Sofija. Asmin i Aneli bi trebali da reše stvari za dete, samo zato vas neću nasvesti. Sofija je nesrećna zbog situacije, da jedan deda treba da dolazi i govori kako si mu bila devojka,a ti sve trpiš jer si uzela par hiljada evra. Video sam da si plakala - rekao je Dačo.

- Ivan je na prvom mestu nesrećno zaljubljen u Staniju. Hana je toliko nesrećna jer ne može da popio pivo od srede do ponedeljka. Treća osoba je Sofoija. E moj Dane, sad kada te nema, meni fali da mi neko šalje, šalje mani - rekao je Luka.

- Naveđću Ivana, Dušicu i Iliju - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić